Informa Seguridad Vial a Index sobre desvíos por obras en Juan Pablo II

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Autoridades municipales socializaron rutas alternas con empresas de la zona ante el inicio de trabajos el 7 de septiembre

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Personal de la Coordinación General de Seguridad Vial se reunió con integrantes de Index Juárez para informar sobre los desvíos y rutas alternas que se habilitarán por obras en el bulevar Juan Pablo II y la calle Valle del Sol.

La reunión tuvo como objetivo socializar la información con empresas ubicadas en la zona, debido al impacto que los trabajos podrían generar en los traslados de personal y en la circulación vehicular del sector.

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En el encuentro también participó el director de Obras Públicas, Daniel González García, quien expuso los alcances de la obra y señaló la complejidad que representará su ejecución a partir del próximo lunes 7 de septiembre.

El coordinador general de Seguridad Vial, Jesús Manuel García Reyes, explicó que la intención es prevenir mayores congestionamientos en una zona de alta movilidad, especialmente por la cantidad de trabajadores que utilizan esas vialidades.

“Lo que queremos es evitar mayores problemas por los congestionamientos que sabemos que se van a presentar por la importancia de estas vialidades, por lo que les pedimos que nos apoyen a socializar el tema con los empleados de sus empresas.”

García Reyes indicó que, durante el tiempo que duren los trabajos, se habilitará una ruta alterna para quienes circulen sobre Juan Pablo II en sentido de poniente a oriente.

La desviación iniciará en la calle Paseo Tres Cantos, para posteriormente tomar Valle del Sol e incorporarse a Arboreal, continuar por María Lavalle y después por Ramón Rayón, hasta integrarse nuevamente al bulevar Juan Pablo II.

Para quienes transiten en sentido de oriente a poniente, la autoridad vial informó que se utilizará el cuerpo norte del bulevar Juan Pablo II para permitir el traslado de un punto a otro.

Seguridad Vial recomendó a las y los conductores salir con anticipación, reducir la velocidad, mantener el flujo continuo, ceder el paso y guardar una distancia considerable entre vehículos.

La corporación pidió a las empresas apoyar en la difusión de la información entre su personal, a fin de reducir contratiempos y facilitar la movilidad durante el desarrollo de la obra.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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