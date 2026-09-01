Organiza Derechos Humanos convivio por Día de la Persona Adulta Mayor

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Personal municipal realizó una actividad recreativa en la Casa de Retiro “El Roble” para promover integración y autoexpresión

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Personal de la Dirección de Derechos Humanos llevó a cabo una actividad de convivencia en la Casa de Retiro “El Roble”, en el marco del Día de la Persona Adulta Mayor, conmemorado el 28 de agosto.

La actividad tuvo como objetivo generar un espacio de recreación, integración social y acompañamiento para las personas adultas mayores que habitan en este centro de retiro.

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Durante la convivencia, las y los servidores públicos participaron junto con las personas mayores en la pintura de mantas, ejercicio orientado a fortalecer la autoexpresión a través del arte.

La Dirección de Derechos Humanos señaló que este tipo de acciones permiten promover una visión positiva del envejecimiento activo, así como reconocer la identidad, experiencia e importancia de las personas mayores dentro de la comunidad.

La dependencia indicó que la integración social y la convivencia armónica son elementos fundamentales para garantizar espacios donde las personas adultas mayores se sientan escuchadas, respetadas y tomadas en cuenta.

A través de esta actividad, el personal municipal buscó fomentar valores como el respeto, la empatía y la escucha, considerados esenciales para fortalecer la relación entre instituciones y comunidad.

La Dirección de Derechos Humanos reiteró la importancia de reconocer el papel de las personas mayores en la sociedad, así como de impulsar acciones que contribuyan a su bienestar emocional y social.

La dependencia municipal destacó que estas actividades forman parte de los esfuerzos para visibilizar los derechos de las personas adultas mayores y promover una cultura de trato digno en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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