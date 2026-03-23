Impulsa IMM campaña para identificar violencia de género en comunidades

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La estrategia se difundió en colonias y planteles educativos para visibilizar conductas normalizadas que afectan a las mujeres.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) reforzó la socialización de la campaña “Esto también es violencia” a través de la Red de Mujeres Constructoras de Paz (MUCPAZ), con el objetivo de promover la organización comunitaria y prevenir la violencia de género en distintos sectores de la ciudad.

Como parte de estas acciones, personal del área de Prevención del IMM sostuvo sesiones con grupos conformados en las colonias Altavista y Kilómetros, así como en el plantel 22 del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECyTECH), donde se difundió información clave sobre la identificación de conductas violentas.

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Durante los encuentros, se impulsó la reflexión sobre formas de violencia no física que suelen estar normalizadas, como los celos, el chantaje o la manipulación, con el propósito de que las participantes puedan reconocerlas y actuar oportunamente.

La directora general del IMM, Elvira Urrutia Castro, señaló que identificar estas manifestaciones permite establecer límites y evitar que las agresiones escalen a situaciones de mayor riesgo, fortaleciendo así la seguridad y bienestar de las mujeres.

“Reconocer las distintas agresiones no solo ayuda a poner límites, sino es un paso importante para romper con la violencia y prevenir que escale a situaciones más graves”.

Las actividades forman parte de una estrategia integral que busca fortalecer el tejido social mediante la participación activa de las mujeres en sus comunidades, generando espacios de diálogo, acompañamiento y prevención.

A través de la Red MUCPAZ, el IMM mantiene presencia constante en colonias y entornos educativos, consolidando acciones orientadas a construir entornos más igualitarios, seguros y respetuosos para las mujeres en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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