Implementa Seguridad Vial operativo especial por Posada Juárez en la avenida Juárez

La corporación desplegará policías, unidades y cierres viales desde la mañana del sábado y hasta la madrugada del domingo para resguardar a los asistentes.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación General de Seguridad Vial puso en marcha un operativo especial con motivo de la celebración de la Posada Juárez en la Juárez 2025, evento programado para este sábado 20 de diciembre sobre la avenida Juárez, con el objetivo de resguardar la integridad física de asistentes y automovilistas.

El dispositivo contempla la participación de 12 policías viales y dos mandos, apoyados con cuatro unidades patrulla y tres motocicletas, quienes tendrán a su cargo el cierre de la avenida Juárez desde las primeras horas del sábado y hasta después de las 2:00 de la madrugada del domingo 21 de diciembre.

La autoridad vial informó que estas medidas buscan ordenar la movilidad en una de las zonas con mayor afluencia vehicular y peatonal del Centro Histórico, especialmente durante un evento masivo que atrae a residentes locales y visitantes.

Ante el cierre del túnel de la avenida 16 de Septiembre, se recomendó a los usuarios del puente internacional Paso del Norte que se dirigen a El Paso, Texas, incorporarse a la línea internacional a través de la avenida Francisco Villa, continuar por calle Colón, Manuel Doblado, Azucenas y posteriormente integrarse nuevamente a la avenida Juárez.

De igual forma, Seguridad Vial exhortó a los conductores que transitan por esta zona a tomar precauciones para evitar congestionamientos y contratiempos, sugiriendo hacer la fila del puente internacional desde el inicio, manejar con cortesía, respetar los señalamientos viales y seguir las indicaciones de los agentes.

La corporación reiteró el llamado a no conducir bajo los influjos del alcohol, como parte de las acciones preventivas para reducir riesgos durante el desarrollo del evento y el incremento de movilidad nocturna en el primer cuadro de la ciudad.

“Por una mejor cultura vial”, es el objetivo permanente del operativo, enfocado en disminuir incidentes y fomentar la conciencia y responsabilidad al transitar por las vialidades de Ciudad Juárez.

