Implementa Municipio operativo especial por Pascua en El Chamizal

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Desplegarán más de 200 elementos y diversas corporaciones ante afluencia estimada de 20 mil personas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal de Ciudad Juárez implementará un operativo interinstitucional en el Parque El Chamizal con motivo de la celebración de Pascua, con el objetivo de garantizar la seguridad y el bienestar de las familias.

El director de Parques y Jardines, Daniel Zamarrón Saldaña, informó que este despliegue es resultado de semanas de preparación, mantenimiento de áreas verdes y coordinación entre dependencias, para ofrecer un espacio adecuado para la convivencia.

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En el operativo participarán corporaciones como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Seguridad Vial, Protección Civil, Ecología, Regulación Comercial y Servicios Públicos, entre otras áreas.

Por parte de Protección Civil, se contará con 43 elementos entre paramédicos y bomberos, además de ambulancias, motocicletas, bicicletas y un puesto de mando para la atención de emergencias.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal desplegará 180 elementos, unidades de reacción, motocicletas y un centro de mando móvil, además de un módulo para la localización de menores extraviados y monitoreo a través del sistema Juárez Vigilante.

En materia de movilidad, Seguridad Vial dispondrá de 42 elementos pedestres y unidades en puntos estratégicos, así como apoyo en procesiones religiosas durante los días previos.

“Se estima que durante el Domingo de Pascua el parque reciba una afluencia superior a las 20 mil personas”.

Las autoridades también informaron que habrá supervisión por parte de Ecología para proteger áreas verdes y evitar el ingreso de vehículos, así como operativos de Regulación Comercial para verificar permisos de vendedores.

Asimismo, se exhortó a la ciudadanía a mantener limpio el parque y seguir las disposiciones, entre ellas la prohibición de fogatas sobre el pasto, consumo de alcohol, ingreso de vehículos, caballos o instalación de juegos mecánicos.

El Gobierno Municipal reiteró que este operativo busca garantizar un ambiente seguro, ordenado y de sana convivencia durante una de las celebraciones con mayor afluencia en la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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