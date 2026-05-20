Imparten IMM y Médicos del Mundo charlas de salud sexual a más de mil personas

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Las jornadas informativas han sido dirigidas a estudiantes, comunidades educativas y padres de familia en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), en coordinación con la organización internacional Médicos del Mundo Francia-México (MdMF), realizó durante el presente año jornadas informativas sobre salud sexual y reproductiva con perspectiva de género dirigidas a mil 345 personas en distintas instituciones educativas de la ciudad.

Las actividades fueron impartidas por la asesora de Prevención del IMM, Osiris Muñoz, y la enfermera de MdMF, Nancy Torres, quienes abordaron temas relacionados con derechos sexuales y reproductivos, métodos anticonceptivos, consentimiento, prevención de la violencia sexual y toma de decisiones informadas.

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Las charlas estuvieron dirigidas a estudiantes, comunidades educativas, así como madres y padres de familia, con el propósito de fortalecer el acceso a información científica y promover entornos de prevención y sensibilización.

De acuerdo con la información proporcionada por el IMM, de enero a la fecha han participado en estas actividades 692 mujeres y 653 hombres, principalmente en escuelas secundarias y en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECyTECH), Plantel 9.

“El objetivo es promover decisiones libres e informadas sobre sexualidad, así como contribuir a la prevención de la violencia”.

El Instituto Municipal de las Mujeres señaló que esta colaboración interinstitucional busca fortalecer estrategias de orientación y educación integral mediante contenidos con perspectiva de género y enfoque de derechos.

Las autoridades destacaron que el acceso a información confiable y laica permite fomentar relaciones más seguras y decisiones responsables entre adolescentes y jóvenes, además de generar herramientas para identificar situaciones de violencia y riesgos relacionados con la salud sexual.

El IMM reiteró que continuará desarrollando este tipo de actividades en coordinación con organismos e instituciones educativas para ampliar el alcance de las acciones preventivas en Ciudad Juárez.

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