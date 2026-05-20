Supera programa “Puntos Limpios a tu Colonia” expectativas de atención durante el fin de semana

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Autoridades municipales reportaron alta participación ciudadana en los contenedores instalados en distintos sectores de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El programa “Puntos Limpios a tu Colonia” registró una importante participación ciudadana durante el pasado fin de semana, luego de que cientos de familias acudieran a los distintos contenedores instalados en diversos sectores de Ciudad Juárez para depositar tiliches y residuos de gran volumen.

El director de Limpia, Gibran Solís Kanahan, informó que uno de los puntos con mayor afluencia fue el ubicado en el fraccionamiento Las Haciendas, donde la cantidad de residuos superó la capacidad operativa prevista por las cuadrillas encargadas del servicio.

“Ahí tuvimos una respuesta que excedió la capacidad de atención, al grado tal que a partir del domingo en la tarde ya se encontraba una cantidad muy importante de tiliches”.

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El funcionario explicó que el acumulamiento de residuos alrededor del contenedor fue atendido el lunes por la mañana, cuando personal operativo realizó labores de retiro y limpieza en la zona afectada.

Solís Kanahan exhortó a la ciudadanía a esperar el reemplazo de los contenedores cuando estos ya se encuentren llenos, con el objetivo de evitar acumulamientos que puedan representar riesgos sanitarios, problemas de seguridad o retrasos en la logística del programa.

“Pedimos apoyo a la comunidad para seguir manejando este programa de manera ágil. Cuando el contenedor está saturado y los residuos quedan alrededor, se dificulta el acceso para las maniobras de reemplazo”.

El director de Limpia destacó que, debido a la buena respuesta de los vecinos y a la colaboración para difundir el programa en las colonias, el Gobierno Municipal decidió ampliar el tiempo de permanencia de algunos contenedores, los cuales ahora permanecen instalados hasta miércoles o jueves en la mayoría de los casos.

Entre los residuos que más se reciben continúan predominando los colchones, situación que las autoridades consideran relevante debido a los riesgos que representan durante la temporada de calor y lluvias, tanto por posibles incendios como por la proliferación de plagas nocivas, especialmente garrapatas.

Finalmente, el titular de Limpia invitó a las familias juarenses a continuar utilizando el programa “Puntos Limpios a tu Colonia” de manera ordenada y responsable para contribuir a mantener una ciudad más limpia y segura.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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