Pronostica Protección Civil miércoles cálido y con vientos moderados en Ciudad Juárez

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La temperatura máxima alcanzará los 32 grados centígrados y las ráfagas podrían llegar a 40 kilómetros por hora.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil del Municipio informó que este miércoles 20 de mayo se prevé un día mayormente soleado, con temperaturas cálidas y condiciones de viento de ligero a moderado en Ciudad Juárez.

De acuerdo con el pronóstico emitido por la dependencia, la temperatura máxima alcanzará los 32 grados centígrados, mientras que la mínima esperada para esta noche será de 19 grados.

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Las autoridades señalaron que se esperan vientos de entre 5 y 25 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían oscilar entre los 26 y 35 kilómetros por hora durante el día y aumentar hasta los 40 kilómetros por hora por la noche.

La probabilidad de lluvia se mantiene baja, entre el 0 y 3 por ciento, por lo que prevalecerán condiciones secas y cielo mayormente soleado durante gran parte de la jornada. Para la noche se prevé un ambiente parcialmente nublado.

“La dependencia recomienda a la ciudadanía mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol en las horas de mayor intensidad y extremar precauciones ante las ráfagas de viento”.

Protección Civil informó que para los próximos dos días continuarán condiciones climáticas similares en la ciudad. Para el jueves se pronostica una temperatura máxima de 31 grados y mínima de 18, con cielo mayormente soleado y ráfagas de viento de hasta 40 kilómetros por hora.

En tanto, para el viernes persistirán las temperaturas cálidas, con máxima de 31 grados y mínima de 18 grados centígrados, además de cielo soleado y baja probabilidad de lluvia.

La dependencia municipal reiteró el llamado a la población para tomar medidas preventivas ante las altas temperaturas y mantenerse atenta a la información oficial sobre las condiciones meteorológicas en la región.

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