Emite CEPC alerta por fuertes vientos, lluvias y posible caída de granizo

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Protección Civil advirtió sobre ráfagas superiores a 55 kilómetros por hora y tormentas eléctricas en diversas regiones del estado.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitió un aviso preventivo ante el pronóstico de fuertes vientos, lluvias y alta probabilidad de caída de granizo para este miércoles y jueves en distintas regiones de Chihuahua.

De acuerdo con el organismo, durante este miércoles se prevén ráfagas de viento que podrían superar los 55 kilómetros por hora en municipios como Juárez, Janos, Nonoava, Coyame y Manuel Benavides, condiciones que elevan el riesgo de tolvaneras y reducción de visibilidad en carreteras.

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La dependencia informó que en Chihuahua capital, Delicias y Parral las rachas oscilarán entre los 35 y 45 kilómetros por hora, mientras que en el resto del estado también se esperan vientos de intensidad moderada a fuerte. Las temperaturas máximas pronosticadas son de 29 grados centígrados en Chihuahua, 30 en Ciudad Juárez y 33 en Ojinaga.

En cuanto a las precipitaciones, Protección Civil indicó que se esperan lluvias de dispersas a moderadas con chubascos en municipios como Namiquipa y Manuel Benavides, además de precipitaciones aisladas a dispersas de entre 2.1 y 5 milímetros en regiones del norte, oeste, centro y sureste de la entidad, incluyendo Chihuahua, Cuauhtémoc, Juárez y Delicias.

“Estas condiciones estarán acompañadas de fuerte actividad eléctrica y alta probabilidad de caída de granizo”.

La CEPC señaló que para el jueves persistirán las lluvias de dispersas a moderadas principalmente en las regiones centro y sureste del estado, con afectaciones previstas en municipios como Chihuahua y Jiménez.

La alerta por tormentas eléctricas y granizo se mantendrá vigente y se extenderá hacia las zonas suroeste, sur y noreste de Chihuahua, mientras que las ráfagas de viento podrían intensificarse hasta alcanzar los 55 kilómetros por hora en Ascensión, particularmente en el tramo carretero hacia Ciudad Juárez, donde existe riesgo de tolvaneras.

Protección Civil también alertó que los vientos podrían superar los 45 kilómetros por hora en gran parte de la entidad, especialmente en municipios como Madera, Cuauhtémoc y Camargo, por lo que exhortó a automovilistas a extremar precauciones ante posibles reducciones de visibilidad.

Finalmente, la CEPC pidió a la población asegurar láminas, toldos y objetos susceptibles de desprenderse por el viento, mantenerse informada a través de canales oficiales y reportar cualquier emergencia al número 9-1-1.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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