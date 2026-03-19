Imparten charla sobre arbolado urbano en poblados del Valle de Juárez

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Buscan promover el cuidado ambiental y mantenimiento adecuado de áreas verdes en comunidades rurales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Parques y Jardines realizó una charla informativa sobre arbolado urbano dirigida a habitantes de los poblados Jesús Carranza, San Agustín, Loma Blanca y La Colorada, en el Valle de Juárez.

La actividad se llevó a cabo en el Consejo del Adulto Mayor del ejido Jesús Carranza, como parte de las acciones impulsadas para fomentar el cuidado del medio ambiente y el manejo adecuado de áreas verdes en comunidades rurales.

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El titular de Cultura Sustentable de la dependencia, Víctor Manuel Herrera Correa, explicó que esta iniciativa responde a solicitudes ciudadanas canalizadas a través de la Coordinación de Atención Ciudadana del Suroriente.

Durante la jornada, se brindó orientación sobre mantenimiento, cuidado y preservación del arbolado urbano, destacando los beneficios ambientales que estas prácticas generan en la calidad de vida de la población.

“Estas acciones tienen un impacto positivo en el entorno y en la calidad de vida de los habitantes”

El funcionario señaló que esta actividad da continuidad a trabajos previos realizados en la zona, como una charla sobre poda impartida en el poblado de San Isidro meses atrás.

Las autoridades indicaron que este tipo de capacitaciones forman parte de una estrategia para fortalecer la cultura ambiental y atender de manera directa las necesidades de las comunidades, especialmente en zonas con menor acceso a este tipo de información.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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