Imparte Seguridad Vial plática sobre brigadas escolares en primaria Lázaro Cárdenas

Publicidad - LB2 -

Buscan fortalecer la cultura vial y la prevención de riesgos entre alumnado y personal docente.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación General de Seguridad Vial, a través del área de Educación Vial, impartió pláticas informativas sobre Brigadas de Seguridad Escolar a estudiantes y personal docente de la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas del Río, como parte de las acciones para promover la movilidad segura en el entorno escolar.

Durante la jornada, 13 docentes recibieron orientación sobre la importancia de la prevención, la correcta actuación ante situaciones de riesgo y el respeto a las normas de tránsito, tanto dentro como fuera del plantel educativo.

- Publicidad - HP1

De manera paralela, 284 estudiantes participaron en las actividades, con el objetivo de fortalecer la cultura vial desde edades tempranas y dotarles de herramientas que contribuyan a su seguridad durante los horarios de entrada y salida escolar.

En una actividad adicional, la corporación informó que la misma plática fue impartida en la Escuela Primaria Benito Juárez García, donde se atendió a 14 docentes, ampliando el alcance de este programa preventivo.

La dependencia recordó que el artículo 68 del Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez, así como los artículos 16 y 17 de la Ley de Seguridad Escolar para el Estado de Chihuahua, establecen que los planteles públicos pueden conformar brigadas escolares, integradas por directivos y personal capacitado, para implementar y hacer respetar las normas viales en horarios escolares.

La Coordinación General de Seguridad Vial reiteró que estas acciones se enmarcan en la estrategia “Por una mejor cultura vial”, orientada a disminuir incidentes, generar conciencia y fomentar la responsabilidad de peatones y conductores en las vialidades de Ciudad Juárez.