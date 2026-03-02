Fumiga Ecología asilo San Antonio de Senecú contra garrapatas

InicioEstadoJuárez / El Paso

Intervención se realizó en interior y exterior del inmueble sin afectar actividades del lugar.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Personal de la Dirección de Ecología realizó trabajos de fumigación contra garrapatas en el Asilo de Ancianos San Antonio de Senecú, ubicado en la colonia Villas de Senecú.

El titular de la dependencia, César René Díaz Gutiérrez, informó que la intervención se efectuó a solicitud de la organización Fe y Compromiso Social de la Diócesis de Ciudad Juárez, con el objetivo de prevenir riesgos sanitarios para las personas adultas mayores que residen en el lugar.

Los trabajos incluyeron la aplicación del tratamiento tanto en el interior como en el exterior del inmueble, así como en la vivienda de las encargadas del asilo.

“Este veneno que utilizamos es amigable con el ser humano y con las mascotas, pero sí es muy efectivo”.

El funcionario explicó que el producto empleado no afecta la rutina diaria del sitio, aunque se brindaron recomendaciones preventivas para garantizar la seguridad de residentes y personal.

La Dirección de Ecología indicó que este tipo de acciones forman parte de los servicios que ofrece para atender solicitudes relacionadas con control de plagas y salud ambiental en distintos puntos de la ciudad.

