Fortalecen vinculación institucional para preservar la memoria histórica de Ciudad Juárez

Autoridades municipales y Juarenses A.C. impulsan alianzas para concretar el Recinto de los Juarenses Distinguidos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con el objetivo de fortalecer la preservación histórica y cultural de la ciudad, autoridades municipales sostuvieron una reunión con representantes de Juarenses Asociación Civil para avanzar en la consolidación del Recinto de los Juarenses Distinguidos, un proyecto orientado a reconocer a personajes clave en el desarrollo de la comunidad fronteriza.

Durante el encuentro, la encargada de despacho de la Dirección General del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT), Ogla Liset Olivas, destacó la relevancia de establecer sinergias con organizaciones de la sociedad civil para ampliar y diversificar los espacios dedicados a la difusión y valoración del patrimonio histórico y cultural, tanto material como inmaterial, de Ciudad Juárez.

La funcionaria subrayó que este tipo de acercamientos permiten fortalecer la colaboración interinstitucional y visibilizar el trabajo de asociaciones con trayectoria en la documentación y divulgación de la memoria local, lo que contribuye a una visión más amplia e incluyente de la historia de la ciudad.

Por su parte, el presidente de Juarenses A.C., Pablo Hernández, explicó que la reunión tuvo como finalidad avanzar en la creación de un recinto permanente que permita reconocer y difundir la trayectoria de mujeres y hombres que han aportado de manera significativa al desarrollo de Ciudad Juárez en ámbitos como el político, histórico, deportivo, social y cultural.

Detalló que la asociación cuenta con más de 34 años de trabajo enfocados en la investigación, documentación y proyección de la vida y obra de personajes destacados, con el propósito de fortalecer el sentido de identidad y arraigo entre la población, al acercar a la ciudadanía a las historias que han dado forma a la ciudad.

En la reunión también participaron Roberto Barraza Jordán, coordinador de asesores del Gobierno Municipal, y Luis Fernando Rodríguez Giner, director general de Centros Comunitarios, quienes coincidieron en la importancia de sumar esfuerzos entre gobierno y sociedad civil para que la historia local y sus protagonistas cuenten con un espacio digno de reconocimiento y difusión.

Las y los asistentes coincidieron en que la creación del Recinto de los Juarenses Distinguidos representa una oportunidad estratégica para consolidar la memoria histórica de Ciudad Juárez, fortalecer el orgullo comunitario y reforzar el vínculo de la población con su entorno urbano e histórico.

