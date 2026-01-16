Fortalecen IPACULT y Cronista de la Ciudad difusión histórica y cultural de Juárez

Publicidad - LB2 -

Buscan preservar la memoria patrimonial y ampliar su alcance mediante alianzas institucionales y plataformas digitales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con el objetivo de fortalecer la difusión, preservación y valorización del patrimonio histórico y cultural del municipio, el cronista de la ciudad, Eduardo Borunda Escobedo, sostuvo una reunión de trabajo con la encargada de despacho de la Dirección General del IPACULT, Ogla Liset Olivas.

El encuentro se realizó en la Sala de Cabildo y en el espacio que próximamente funcionará como museo en el edificio de la antigua Presidencia Municipal, donde se destacó la relevancia de la vinculación institucional para rescatar y difundir la memoria histórica, patrimonial y cultural de Ciudad Juárez.

Durante la reunión, Liset Olivas subrayó la importancia de generar sinergias que permitan preservar la memoria histórica y visual, así como dejar constancia de acontecimientos, personajes y procesos clave en el desarrollo económico, social, político y cultural de la ciudad.

“Este tipo de alianzas son indispensables para avanzar, fortalecer la identidad comunitaria y vincular a la ciudadanía, no solo a través de los medios impresos, sino también mediante las plataformas digitales y las nuevas tecnologías”.

Por su parte, Eduardo Borunda Escobedo señaló que conocer y difundir la historia local es un elemento fundamental para consolidar la identidad fronteriza y el arraigo comunitario, en especial entre las nuevas generaciones y quienes visitan la ciudad.

“Si no conocemos nuestro legado histórico, difícilmente podremos valorar y sentir pertenencia por nuestra ciudad. Es importante saber dónde estamos y de dónde venimos”.

Ambas partes coincidieron en que el trabajo conjunto entre el IPACULT y la Cronista de la Ciudad permitirá impulsar proyectos de mayor alcance, enfocados en reforzar el sentido de pertenencia y el conocimiento del legado histórico que distingue a Ciudad Juárez.

La reunión marcó un primer acercamiento para consolidar estrategias de difusión cultural e histórica, aprovechando tanto espacios físicos como herramientas digitales, con el fin de acercar el patrimonio juarense a un público más amplio y diverso.

