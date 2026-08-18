Fortalecen enlaces municipales capacidades en resiliencia y gestión de riesgos

Publicidad - LB2 -

Personal de distintas dependencias participó en un webinar internacional sobre ciudades, resiliencia y diseño urbano.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Enlaces de distintas dependencias del Gobierno Municipal participaron en el Primer Webinar Internacional “Del Riesgo a la Regeneración: Ciudades, resiliencia y diseño urbano”, organizado por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México.

La capacitación tuvo como propósito fortalecer las capacidades del personal municipal en materia de resiliencia, gestión integral de riesgos y desarrollo urbano sostenible.

- Publicidad - HP1

La actividad forma parte de las acciones impulsadas por la Coordinación de Resiliencia dentro del Eje Transversal 3: Juárez Resiliente y Sostenible, contemplado en el Plan Municipal de Desarrollo.

Durante el webinar se abordaron temas relacionados con regeneración urbana, gestión integral de riesgos, gobernanza, diseño del espacio público y resiliencia.

De acuerdo con la Coordinación de Resiliencia, estos contenidos contribuyen a la construcción de políticas públicas orientadas a crear comunidades más seguras, sostenibles y preparadas ante distintos escenarios.

La coordinadora de Resiliencia, Yesenia Arlet Hidalgo, destacó que la actualización permanente del personal municipal es fundamental para impulsar acciones transversales dentro del Gobierno Municipal.

La funcionaria señaló que incorporar una visión de resiliencia en proyectos y programas permite fortalecer la capacidad de respuesta institucional ante los retos del desarrollo urbano y la prevención de riesgos.

Hidalgo indicó que este tipo de actividades favorecen el intercambio de experiencias y buenas prácticas con especialistas e instituciones de otras ciudades.

El Gobierno Municipal afirmó que la capacitación continua de las y los servidores públicos forma parte de su compromiso para avanzar hacia un modelo de ciudad más preparada, sostenible y resiliente en beneficio de las familias juarenses.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.