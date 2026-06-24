Fortalecen capacitación de servidores públicos en derechos humanos y diversidad

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Más de 50 funcionarios municipales participaron en una jornada enfocada en la inclusión, la no discriminación y el respeto a la dignidad humana.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con el propósito de fortalecer la perspectiva de inclusión y el respeto a los derechos humanos dentro de la administración pública municipal, la Dirección de Derechos Humanos llevó a cabo la capacitación denominada “Derechos Humanos y Diversidad: Un compromiso desde el servicio público”.

La actividad se realizó en el Salón Francisco I. Madero de la Unidad Administrativa “Lic. Benito Juárez”, donde se dieron cita más de 50 servidoras y servidores públicos de distintas dependencias municipales.

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La ponencia estuvo a cargo de Jorge Huerta Viezcas, especialista de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), quien participó como invitado para compartir conocimientos y herramientas orientadas a fortalecer la atención ciudadana desde una perspectiva de respeto e inclusión.

“La ponencia estuvo a cargo de Jorge Huerta Viezcas, especialista de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), quien acudió como invitado especial para compartir sus conocimientos y herramientas prácticas con el personal de la administración”, indicó el director de Derechos Humanos, Santiago González Reyes.

Durante la jornada se abordaron temas relacionados con la protección de los derechos fundamentales, la diversidad social y la importancia de promover espacios institucionales libres de discriminación.

Las autoridades municipales señalaron que este tipo de capacitaciones buscan fortalecer las capacidades del personal para brindar una atención más sensible, incluyente y basada en el respeto a la dignidad de las personas.

Asimismo, destacaron que la profesionalización continua de las y los servidores públicos forma parte de una estrategia orientada a consolidar una administración cercana a la ciudadanía y comprometida con la igualdad de trato.

El Gobierno Municipal reiteró su compromiso de impulsar acciones de sensibilización y formación permanente en materia de derechos humanos, con el objetivo de fortalecer la cultura de respeto e inclusión dentro de las instituciones públicas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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