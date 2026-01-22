Fortalece Coordinación de Resiliencia vínculos con CDMX para un Juárez más preparado

Publicidad - LB2 -

Intercambian experiencias y buenas prácticas para mejorar la prevención y respuesta ante riesgos urbanos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación de Resiliencia de Ciudad Juárez, encabezada por Yesenia Hidalgo, sostuvo una reunión de trabajo con sus homólogos de la Ciudad de México con el propósito de intercambiar experiencias, compartir buenas prácticas y fortalecer la coordinación interinstitucional en materia de resiliencia urbana.

El encuentro se realizó con personal de la Oficina de Resiliencia de la capital del país, adscrita a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, y permitió dialogar sobre estrategias para mejorar la prevención, atención y respuesta ante los distintos riesgos que enfrentan las ciudades.

La reunión virtual fue encabezada por Norlang Marcel García Arróliga, especialista en resiliencia de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, con quien se abordaron modelos de gestión del riesgo, así como mecanismos de coordinación institucional aplicables al contexto urbano.

Estas acciones se enmarcan en el trabajo que impulsa el Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, para avanzar en la construcción de una ciudad más segura, preparada y con mayor capacidad de adaptación ante fenómenos naturales, sociales y urbanos.

En Ciudad Juárez, la Coordinación de Resiliencia desarrolla estrategias de gestión integral del riesgo, promueve la planeación urbana sostenible, impulsa la coordinación entre dependencias y fomenta la participación ciudadana, con el objetivo de reducir vulnerabilidades y mejorar la calidad de vida de la población.

