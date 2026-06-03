Firman Municipio e IMSS convenio para operar dos Centros de Educación y Cuidado Infantil en Juárez

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Los espacios estarán ubicados en Praderas del Sol y Parajes de San Isidro y forman parte del nuevo modelo federal de atención a la infancia.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal de Ciudad Juárez, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) formalizaron un contrato de comodato y un convenio de colaboración para la operación de los Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) de Praderas del Sol y Parajes de San Isidro.

La firma del acuerdo busca fortalecer la atención a la primera infancia y ampliar las opciones de cuidado para las familias trabajadoras de la ciudad, particularmente para las mujeres empleadas en la industria maquiladora.

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Durante el acto protocolario, autoridades federales y municipales destacaron que el proyecto representa un esfuerzo conjunto para ofrecer espacios seguros, modernos y adecuados para el desarrollo integral de niñas y niños.

“Hoy se celebra un acto de profunda justicia social y colaboración institucional”.

Mariana Tajonar Miranda, titular de la Unidad de Cuidado y Atención Infantil del IMSS, señaló que el proyecto permitirá poner en marcha un nuevo modelo de atención a la infancia y agradeció la colaboración del Gobierno Municipal y del DIF para concretar la iniciativa.

Por su parte, la presidenta del DIF Municipal, Rubí Enríquez Parada, afirmó que la apertura de estos espacios responde a una necesidad histórica de las familias juarenses y contribuirá a brindar mejores condiciones para el cuidado y desarrollo de la niñez.

El alcalde Cruz Pérez Cuéllar destacó que Ciudad Juárez fue elegida como punto de arranque de este modelo federal impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, mediante el cual se contempla la construcción de siete Centros de Educación y Cuidado Infantil en la ciudad.

“Lo importante es que niñas y niños juarenses van a poder estar bien cuidados aquí, ese es el objetivo central”.

El presidente municipal informó además que se mantienen gestiones con el director general del IMSS, Zoé Robledo, para explorar la posibilidad de que estos centros también puedan atender a niñas y niños cuyas familias no sean derechohabientes del instituto.

A su vez, el titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS en Chihuahua, Julio Mercado, indicó que continuará el proceso de contratación de personal, capacitación, equipamiento y adecuaciones de seguridad para poner en funcionamiento ambos centros.

Los CECI de Praderas del Sol y Parajes de San Isidro forman parte de los siete espacios contemplados para Ciudad Juárez dentro de este programa federal, de los cuales dos se desarrollan en coordinación con el Gobierno Municipal y el DIF local.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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