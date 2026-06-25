Firman Ichijuv y SSPE convenio para fortalecer reinserción social de adolescentes

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El acuerdo beneficiará a 100 jóvenes de los centros especializados de Chihuahua y Ciudad Juárez mediante actividades de desarrollo y acompañamiento.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Chihuahuense de la Juventud (Ichijuv) y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) firmaron un convenio de colaboración para impulsar acciones dirigidas a 100 adolescentes que se encuentran en los Centros Especializados de Reinserción Social para Adolescentes (CERSAI) de Chihuahua y Ciudad Juárez.

La firma del acuerdo se llevó a cabo en las instalaciones del Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C7-iA) de la SSPE, como parte del eje Somos Tribu, estrategia del Ichijuv enfocada en promover oportunidades de participación, desarrollo de habilidades y acompañamiento para las juventudes.

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Mediante este convenio, ambas instituciones coordinarán programas, actividades y herramientas dirigidas a las y los adolescentes en proceso de reinserción social, con el propósito de fortalecer su desarrollo personal y favorecer su integración a la sociedad.

“La importancia de sumar esfuerzos entre instituciones para acercar oportunidades a las juventudes.”

Durante el acto, la directora general del Ichijuv, Fernanda Jazmín Martínez Quintero, destacó que la colaboración entre dependencias permite ampliar las oportunidades para las personas jóvenes que participan en estos programas.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, señaló que este tipo de acciones fortalece el trabajo que se desarrolla con adolescentes en proceso de reinserción social y contribuye a consolidar los esfuerzos institucionales en esta materia.

El evento contó además con la participación del subsecretario del Sistema Penitenciario, Prevención y Reinserción Social, Ricardo Fernández Acosta; el director general Jurídico de la SSPE, Omar Tinoco, así como personal de ambas dependencias.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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