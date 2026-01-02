Extiende Municipio descuentos en recargos de la Licencia de Funcionamiento hasta el 31 de enero

Publicidad - LB2 -

El beneficio del 50 por ciento en recargos busca facilitar la regularización de negocios y fortalecer la certeza jurídica en la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal informó que se amplió hasta el próximo 31 de enero el programa de 50 por ciento de descuento en recargos para la renovación de la Licencia de Funcionamiento, trámite que expide la Dirección General de Desarrollo Urbano, como una medida de apoyo a comerciantes y empresarios de la ciudad.

La directora general de Desarrollo Urbano, Claudia Morales Medina, explicó que la prórroga tiene como finalidad brindar mayores facilidades a los contribuyentes, permitiéndoles regularizar su situación administrativa y mantener en regla la operación de sus establecimientos.

“Durante todo el mes de enero estamos ofreciendo un 50 por ciento de descuento en los recargos, por lo que invitamos a las y los propietarios de establecimientos a aprovechar este beneficio y ponerse al corriente”.

La funcionaria detalló que las personas interesadas deben acudir a la ventanilla única de la Dirección de Desarrollo Urbano, ubicada en la calle Pino Suárez número 100, en la Zona Centro, y presentar el Uso de Suelo vigente, así como la hoja de inspección de Protección Civil, en los casos en que aplique.

Indicó que este trámite es fundamental para garantizar la certeza jurídica de los negocios, además de contribuir al orden urbano y al cumplimiento de la normatividad municipal vigente.

Morales Medina reiteró el llamado a no dejar pasar esta promoción, ya que concluye el 31 de enero, y subrayó que este tipo de incentivos fortalecen la legalidad y el desarrollo económico del municipio, al facilitar que más establecimientos operen de manera regular.

El programa forma parte de las acciones municipales orientadas a impulsar la actividad comercial formal y mejorar la relación entre la autoridad y el sector productivo de Ciudad Juárez.

