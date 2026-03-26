Expone JMAS innovaciones y obras hidráulicas en foro internacional del agua

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Presentan tecnología para detección de fugas y proyectos contra inundaciones en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) participó en la Semana Mundial del Agua, organizada por la Universidad de Texas en El Paso (UTEP) y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), donde presentó avances tecnológicos y proyectos estratégicos en infraestructura hidráulica.

Durante el encuentro, directivos del organismo expusieron las acciones implementadas para mejorar la eficiencia en el suministro y manejo del agua en la ciudad.

“Se han realizado inversiones millonarias para recuperar el vital líquido y atender fugas de manera eficiente”.

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Entre los temas abordados destacó el uso de tecnología especializada para la detección de fugas visibles y no visibles, como multicorreladores y medidores con hidrófono, además del proyecto de sectorización que permite intervenir la red sin afectar el servicio en toda la ciudad.

Asimismo, se presentaron obras enfocadas en resolver problemáticas históricas de inundaciones, particularmente en la zona norponiente de Ciudad Juárez.

Los proyectos incluyen la construcción de presas, infraestructura pluvial y la modernización de colectores, como parte de una estrategia integral para mejorar el drenaje sanitario.

“Ya se intervino el colector Norzagaray y se avanza en su conexión con otros sistemas”.

Las autoridades señalaron que estas acciones buscan atender afectaciones derivadas del azolve en cauces naturales, así como optimizar la conducción de aguas residuales y pluviales.

Con su participación en este foro internacional, la JMAS busca difundir experiencias, compartir buenas prácticas y fortalecer la gestión del agua, en un contexto de creciente demanda y desafíos hídricos en la región.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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