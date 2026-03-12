Exhorta Salud Municipal a cuidar la salud renal en el Día Mundial del Riñón

Publicidad - LB2 -

Autoridades recomiendan alimentación saludable, hidratación y control médico para prevenir enfermedades renales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En el marco del Día Mundial del Riñón, que se conmemora el segundo jueves de marzo, la Dirección de Salud Municipal exhortó a la población a adoptar hábitos que contribuyan al cuidado de la salud renal y a fortalecer las acciones de prevención de enfermedades relacionadas con este órgano.

La titular de la dependencia, Daphne Santana Fernández, señaló que es necesario impulsar una mayor conciencia sobre la importancia de la prevención, así como promover el acceso a la educación sanitaria y a la atención médica oportuna.

“Es fundamental fortalecer las acciones de prevención para reducir la incidencia de enfermedades renales”.

Entre las principales recomendaciones para prevenir padecimientos renales, la funcionaria destacó mantener una alimentación equilibrada, consumir suficiente agua natural y reducir la ingesta de productos con altos niveles de fructosa, además de evitar bebidas azucaradas como los refrescos.

Explicó que estas medidas contribuyen a disminuir el riesgo de enfermedades como la diabetes, la obesidad y la hipertensión, padecimientos que representan factores importantes en el desarrollo de daño renal.

También señaló que las personas que ya viven con alguno de estos problemas de salud deben mantener un control médico constante, además de evitar hábitos como el tabaquismo y el sedentarismo.

Las autoridades de salud recordaron que los riñones cumplen una función esencial al filtrar los desechos y el exceso de líquidos de la sangre, los cuales posteriormente se eliminan del organismo a través de la orina.

La enfermedad renal crónica, también conocida como insuficiencia renal crónica, consiste en la pérdida progresiva de la función de los riñones. En etapas avanzadas puede provocar la acumulación de líquidos, electrolitos y desechos en el cuerpo.

Entre los síntomas que pueden presentarse con el paso del tiempo se encuentran náuseas, vómitos, pérdida de apetito, fatiga, debilidad, alteraciones del sueño, cambios en la producción de orina, disminución de la agudeza mental, espasmos musculares, calambres e hinchazón en pies y tobillos, además de presión arterial alta.

No obstante, las autoridades advirtieron que estos síntomas pueden confundirse con otras enfermedades, por lo que subrayaron la importancia de realizar revisiones médicas y estudios de manera preventiva.

La Dirección de Salud Municipal recordó que factores como la diabetes, la hipertensión, enfermedades del corazón, el tabaquismo y la obesidad incrementan el riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica.

Aunque este padecimiento no tiene cura, el tratamiento médico permite controlar los síntomas, reducir complicaciones y retrasar la progresión de la enfermedad, por lo que la detección oportuna y la prevención resultan fundamentales.

