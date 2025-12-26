Exhorta Dirección de Limpia a recolectoras a cubrir y compactar residuos durante su traslado

Publicidad - LB2 -

Detectan dispersión de desechos en el bulevar Manuel Talamás Camandari por transporte inadecuado.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – La Dirección de Limpia del Municipio emitió un exhorto a las empresas dedicadas al transporte de residuos para que cumplan con las medidas adecuadas durante el traslado de materiales, como llevar las cargas debidamente cubiertas y compactadas, con el fin de evitar la dispersión de desechos y la contaminación de las vialidades.

El llamado se realizó luego de que personal de la cuadrilla del suroriente efectuara labores de limpieza en el bulevar Manuel Talamás Camandari, en el tramo que va de la glorieta del kilómetro 20 con dirección hacia la avenida De las Torres, donde se detectó la presencia de residuos esparcidos a consecuencia de un traslado inadecuado.

De acuerdo con la dependencia, la acumulación de basura en esta vialidad representa un problema recurrente, particularmente por tratarse de una zona de alta velocidad, lo que incrementa el riesgo de que los residuos se dispersen con mayor facilidad.

El titular de la Dirección de Limpia, Gibran Solís Kanahan, explicó que cuando los residuos no son transportados conforme a la normativa, se generan afectaciones tanto al entorno urbano como a la seguridad vial, al convertirse en obstáculos potenciales para los automovilistas.

“Debido a la velocidad de circulación en esta vialidad, el material que no se transporta correctamente tiende a dispersarse con facilidad, generando afectaciones al entorno urbano y riesgos para los automovilistas”.

El funcionario indicó que los trabajos de limpieza continuarán de manera permanente, especialmente en vialidades primarias, además de que se reforzarán las acciones de vigilancia e inspección para verificar que las empresas cumplan con los lineamientos establecidos.

Finalmente, señaló que se aplicarán sanciones cuando sea necesario, aunque subrayó que la coordinación y corresponsabilidad de las empresas recolectoras es fundamental para mantener en mejores condiciones la imagen urbana y la limpieza de la ciudad.

