Este 7 y 8 de junio asiste a la Expo Pets Juárez

El próximo sábado 7 y domingo 8 de junio se llevará a cabo la Expo Pets Juárez en el Centro Recreativo Las Anitas, ubicado en la calle Ramón Rayón, en Waterfill, evento al que se invita a la comunidad juarense para que aproveche los diferentes servicios que se van a estar ofreciendo.

Ciudad Juárez, Chih .- La titular de la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA), Alma Edith Arredondo Salinas, dijo que esta actividad se efectuará de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde durante dos días de jornadas muy extensas.

También participará personal de otras dependencias como el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio, así como de las direcciones de Protección Civil, Seguridad Pública, Limpia, Servicios Públicos y Parques y Jardines.

“Habrá conferencias, expositores, negocios locales, colecta de alimentos, adopciones, paseos interactivos para niños donación de árboles y demás sorpresas”, mencionó.

Dijo que habrá esterilizaciones de mascotas, para lo cual pueden entrar a la página basedaba.mx, en el apartado de campañas, donde dice registrarme y darle click.

“Se van a otorgar por los dos días un total de 400 esterilizaciones”, añadió la directora.

“Es importante que se registren y esperen su número de confirmación ya que van a estar restringidas”, agregó.

Explicó que las personas que van a poner sus módulos, lo que se les está cobrando es en especie para el banco de alimento, es decir, son costales de comida.

La funcionaria expresó que todos los servicios que se van a estar ofreciendo por parte de DABA serán gratuitos.

La coordinadora médica de DABA, Penélope Peralta, informó que la clínica que se va a encargar del proyecto, es la Clínica de Esterilización Especializada, a cargo de la médico veterinario zootecnista, Alma Morfín.

“Podrán llevar a cabo el preregistro de los animalitos a través de la página basedaba.mx”, señaló

Explicó que los requisitos básicos para llevar a cabo la esterilización es que tanto los perros y gatos sean mayores de 3 meses, no enfermos, (no mocos, tos, ni diarrea) que no estén delgados, que no tengan garrapatas y que no sean hembras en celo o amamantando.

Por su parte, la coordinadora de eventos de DABA, Esli Adriana Carrasco, indicó que la expo inicia con las esterilizaciones, que se atenderán con previo registro a las 8:00 de la mañana, donde se estarán aplicando microchips, vacunas, desparasitante interno, también se contará con producto para las garrapatas

“A partir de las 3 de la tarde se llevará a cabo la donación de arbolitos por parte de la Dirección de Parques y Jardines, expositores locales vendiendo sus productos, platicas de diferentes empresas y demostraciones de obediencia”, agregó.

“Si alguien gusta poner su stand dentro de la expo, se les pueda dar más información a través de la página de Facebook de la dependencia”, dijo.

Sobre ello, la coordinadora de Comunicación Social del DIF, Ana Paula Martínez, informó que la dependencia va a estar presente con las unidades que estaban en Pequeñopolis que son una ambulancia, una patrulla de Seguridad Pública, una unidad de bomberos, así como un camión recolector, todos totalmente interactivos

“Estaremos presentes este fin de semana junto con DABA y otras dependencias, invitamos a las y los juarenses al evento que es pensando en para ellos y sus mascotas”, expresó.

