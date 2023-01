Entregó Municipio Premio al Policía del Año a 6 elementos de la SSPM

Ciudad Juárez, Chih – “Este es un reconocimiento a toda la corporación y mandarles este mensaje de gratitud a todos los elementos”, dijo el alcalde tras la entrega de la distinción a nombre del Cabildo en el salón Francisco I. Madero de la Presidencia Municipal y durante la cual dio a conocer las gestiones para que los agentes puedan acceder a créditos hipotecarios con el banco Santander.

“Ya leímos sus reseñas y lo que han hecho por nuestra ciudad, no podemos imaginar cuantas historias de bien hay detrás de todos ellos, particularmente de ellos seis. Sin darles más, decirles gracias por el esfuerzo que hacen por nuestra ciudad. Corren riesgos que otros no corren y hacen sacrificios que nosotros no hacemos”, indicó Pérez Cuéllar.

En el acto, el Presidente Municipal reconoció el esfuerzo del secretario de Seguridad Pública, César Omar Muñoz Morales en la conducción de la corporación municipal para brindar seguridad a las y los juarenses

El reconocimiento entregado a los seis elementos preventivos fue acompañado por un estímulo económico de 50 mil pesos para cada uno de los premiados, a quienes el Presidente Pérez Cuéllar les agradeció su entrega y esfuerzo para combatir la inseguridad en favor de los habitantes de Ciudad Juárez.

Los galardonados son Francisco Antonio Molina González, Ricardo Alejandro Ochoa González, Laura Gisela Muñiz Aguirre, Alexa Gissel Reyes Rodríguez, Aarón Adrián Moreno López y Artemio Hernández Trujillo.

La elección de los homenajeados se hizo el pasado 16 de diciembre por un Jurado Calificador compuesto por los regidores Integrantes la Comisión de Seguridad Pública, que coordina la regidora Mireya Porras Armendáriz y de la que forman parte los ediles Amparo Beltrán Ceballos y Antonio Domínguez Alderete; participaron además representantes del Fideicomiso para la Seguridad y Competitividad Ciudadana (FICOSEC) y de la Contraloría Municipal.

“Con mucha satisfacción hacemos la entrega del premio municipal al Policía del Año, edición 2022, por actos de servicio meritorios suficientes para obtener el galardón. Es sin duda, un homenaje bien merecido a los policías pertenecientes a las filas de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal que cada día arriesgan su propia vida para contribuir a la seguridad y tranquilidad de los juarenses”, dijo la regidora Mireya Porras.

Indicó que fue muy difícil decidir entregar el premio a un sólo elemento de la Secretaría, y este año se decidió dirigir la convocatoria para que el reconocimiento se otorgara a seis elementos con rango de policía exclusivamente, habiendo recibido 83 propuestas, todas ellas merecedoras de obtener el premio.

“No me resta más que invitar a los elementos pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal a que continúen por el camino de la capacitación, el estudio y el respeto a los derechos humanos de la ciudadanía, así como me permito felicitar a todos los policías de nuestro municipio y en especial a los seis ganadores”, añadió.

En la sesión de Cabildo, el secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales agradeció a los integrantes del Ayuntamiento el apoyo a la corporación preventiva y a cada uno de sus elementos; destacó la intervención que tuvieron los agentes para contener la violencia que se presentó en el Cereso estatal el pasado domingo.

“El reconocimiento a estos seis elementos es el reconocimiento a toda la corporación. Ayer lamentablemente sufrimos un acontecimiento en el penal donde se comparaba con el jueves negro, pero no es verdad. Lamentablemente perdieron la vida custodios del penal, pero con la actuación de la Policía Municipal logramos contener a las personas que buscaban hacer más daño”, dijo.

Los hoy galardonados, entre los que se encuentran dos mujeres, cuentan con expedientes limpios dentro de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, además de continuar en forma permanente su profesionalización al participar en talleres y cursos en materia de seguridad y contar todos como mínimo de estudios con preparatoria concluida.

Los ganadores:

-El agente Francisco Antonio Molina González ingresó a la SSPM el 1 de noviembre del año 2021, tiene el puesto de Policía Segundo y actualmente se encuentra adscrito al área de policía canina. Fue reconocido por sus acciones contra la inseguridad que se registraron el 12 de agosto del 2022, día posterior al llamado “jueves negro” y en las que resultó lesionado con cuatro impactos der bala que lo mantuvieron 35 días hospitalizado y de las que todavía se encuentra recuperándose.

Ese día el elemento recibió instrucciones por radio de atender el reporte en el que se informa de manera anónima que personas armadas se encontraban al interior de un vehículo y al acudir encuentra el vehículo con la descripción del reporte, indicándole al conductor que se detuviera.

Sin embargo, súbitamente la persona baja del vehículo con arma de fuego y le disparó.

Esto frente a una casa habitación donde más personas armadas le dispararon a él y sus compañeros y en los hechos fue lesionado de gravedad. En esta intervención fueron arrestadas seis personas armadas que hicieron frente a la Policía Municipal.

-El agente Ricardo Alejandro Ochoa González ingresó a la SSPM el 13 de enero del año 2017, tiene el puesto de Policía Primero. Ha desempeñado diversas funciones en su trayectoria policial, como Policía Estatal Preventivo, jefe de enlace y jefe de análisis de la corporación municipal.

Actualmente se desempeña como encargado de Plataforma Juárez, donde implementó un proyecto diseñado por él, de consultas de las intervenciones del personal operativo por medio del aplicativo móvil WhatsApp.

Con la aportación de Ochoa González se logró aumentar la cantidad de consultas y disminuir los tiempos de respuesta, así como tener menos errores al momento de consultar los nombres y vehículos, dando resultados más precisos incrementando localización de unidades con reporte de robo y órdenes de aprehensión.

Esto derivó en que hasta el mes de noviembre del año 2022 se detectaran 1,925 órdenes de aprehensión, con un promedio mensual de 175 órdenes, cantidad superior a la de los años 2020 y 2021, cuando mensualmente se detectaban en promedio entre 37 y 77. De la misma manera, formó parte de la mesa para el tema de Justicia Cívica, representando a la Policía Municipal.

-La agente Laura Gisela Muñiz Aguirre ingresó a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal el 17 de noviembre del año 2017, tiene el puesto de policía. Actualmente se encuentra adscrita al área de Policía Comercial e Industrial desde donde participó en hechos ocurridos los días 16 de febrero, 11 y 20 de marzo en los que logró la detención de sospechosos por robos a tiendas de conveniencia.

El 23 de abril detiene a un hombre que portaba 1 arma de fuego con 8 cartuchos útiles. El día 3 de junio detiene a un hombre que en el vehículo que conducía se encontraban 185 paquetes con marihuana. El 24 de junio detiene a 3 hombres que llevaban dosis de marihuana, además de portar un arma de fuego tipo fusil abastecida con 27 cartuchos útiles. El 6 de agosto detiene a dos personas que poseían en el vehículo 2 pistolas 9 milímetros abastecidas con cartuchos útiles.

-El policía Aarón Adrián Moreno López ingresó a la SSPM el 18 de diciembre del año 2014, tiene el puesto de Policía Segundo. Actualmente, se encuentra adscrito al área de Policía Canina (K9), por lo que durante el año hizo diversas intervenciones.

Moreno López atendió 12 hechos diversos en los que realizó detenciones por delitos contra la salud, así como 3 a personas que contaban con orden de aprehensión, el aseguramiento de 4 vehículos con reportes de robo, un vehículo con placas sobrepuestas y una detención por violencia familiar.

El 10 de abril detiene a un hombre quien momentos antes había asaltado un a comercio. El 29 de abril detiene a un hombre portando arma de fuego tipo pistola calibre 380, con 4 cartuchos útiles, a quien momentos antes había escuchado que disparaba. El día 5 de agosto detuvo a 2 hombres que se encontraban en posesión de mil pastillas de fentanilo y el 6 de octubre detiene a un hombre con 22 dosis de metanfetamina.

-La agente Alexa Gissel Reyes Rodríguez, ingresó a la corporación el 2 de septiembre del año 2021, tiene el puesto de Policía Segundo. Actualmente, se encuentra adscrita al área de Policía Canina.

Reyes Rodríguez destacó el 7 de agosto al detener a una persona armada con cuchillo, quien momentos antes había cometido un robo. El 17 de septiembre detuvo a un hombre con 180 envoltorios de cocaína. Los días 31 de julio, 20 de agosto, 24 de septiembre y 21 de octubre detiene a diversas personas, quienes contaban con órdenes de aprehensión.

El 28 de octubre y el 2 de noviembre en hechos diversos detiene a 2 hombres con metanfetamina, también conocida como cristal y el 12 de agosto del año 2022, día posterior al llamado “jueves negro”, también participó para combatir la violencia en acciones en las que se logró la detención de 6 hombres.

-El policía Artemio Hernández Trujillo, ingresó a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal el 01 de octubre del año 2008, tiene el puesto de Policía Primero. Ha desempeñado diversas funciones en la corporación como patrullero, en el grupo de reacción Delta y dentro de la Academia, en donde ha realizado labores de instructor, jefe de instructores y actualmente trabaja como Coordinador Académico.

Hernández Trujillo ha participado en 53 cursos, certificaciones y actualizaciones, ha recibido 11 reconocimientos, entre ellos la condecoración al «mérito docente» y es clave en la formación de los agentes que egresan de la Academia de Policía.