Entregan reconocimiento Mujeres Forjadoras por una Vida Libre de Violencia y Digna

Publicidad - LB2 -

El galardón reconoce trayectorias en altruismo, cultura, economía, educación y trabajo comunitario en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – Durante la sesión de la Comisión Edilicia de la Mujer y Equidad de Género, regidoras del Ayuntamiento entregaron el reconocimiento Mujeres Forjadoras por una Vida Libre de Violencia y Digna, distinción dirigida a visibilizar aportaciones de mujeres que inciden en la construcción de entornos más justos y seguros en la ciudad.

La entrega fue encabezada por la regidora y coordinadora de la comisión, Martha Patricia Mendoza Rodríguez, junto con las regidoras Gloria Rocío Mirazo de la Roza y Sandra Marbel Valenzuela Martínez. El galardón distingue acciones sostenidas en ámbitos como el altruismo, la economía, lo social, lo cultural, la educación y las artes, entre otros.

- Publicidad - HP1

En esta edición fueron reconocidas Vianey Moreno Balbuena, Martha Patricia Barraza de Anda, Lina Olivia Portillo Araiza, Ángela Guadalupe Hatcher López, Elpidia García Delgado y Yeraldín Camacho Acosta, por trayectorias con impacto comunitario y enfoque de derechos.

Vianey Moreno Balbuena fue destacada por su labor al frente de la asociación civil Huellas de Amor, Ciudad Juárez AC, iniciativa que surgió hace una década y que hoy brinda atención integral a niñas, niños, adolescentes y personas adultas. Su trabajo abarca desde alimentación hasta gestión de identidad, acceso a salud y continuidad educativa.

Lina Olivia Portillo Araiza, licenciada en Trabajo Social, acumula más de cinco décadas de servicio orientado a la población adulta mayor. Con una trayectoria institucional en el IMSS y la fundación del Club de la Tercera Edad Época de Oro, ha impulsado políticas y programas de cuidado y defensa de derechos para personas mayores.

Ángela Guadalupe Hatcher López fue reconocida por su liderazgo comunitario en el fraccionamiento Real del Desierto, donde gestionó servicios básicos y promovió la organización vecinal. En 2023 fundó la asociación civil Frente Hatcher para atender necesidades alimentarias, educativas y de documentación en zonas vulnerables.

En el ámbito cultural, Elpidia García Delgado recibió el reconocimiento por su trabajo como narradora y gestora cultural, así como por la impartición de talleres de escritura con enfoque comunitario. Su trayectoria ha sido respaldada por becas y premios nacionales y su integración al Sistema Nacional de Creadores de Arte.

Yeraldín Camacho Acosta fue distinguida por una carrera de más de 30 años en publicidad y comunicación, con liderazgo en agencias, radio y asociaciones del sector, fortaleciendo la identidad cultural fronteriza y los vínculos institucionales del gremio.

Finalmente, Martha Patricia Barraza de Anda fue reconocida por su aportación académica y de política pública. Economista e investigadora de la UACJ, destaca por su trabajo en economía fronteriza y perspectiva de género, así como por su papel como primera directora del Instituto Municipal de la Mujer Juarense, desde donde impulsó programas culturales y de acceso a la lectura en contextos de exclusión.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.