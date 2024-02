Marcha por Nuestra Democracia

Publicidad - LB2 -

“La democracia no nos cayó de lo alto, es el resultado de muchas luchas de los ciudadanos”

Lorenzo Córdova, fragmento de su discurso en la marcha opositora del pasado domingo.

El pasado domingo 18 de febrero, la oposición anti-lopezobradorista, haciendo uso de sus derechos ciudadanos se congregó, una vez más, para, haciendo uso de su libertad de expresión, quejarse en completa y absoluta libertad de …la dictadura de palacio que pretende coartarles, entre otras cosas, su libertad de expresión. Curiosa dictadura.

Para lo cual, a la par de l@s miles de ciudadan@s, la enorme mayoría bien intencionad@s, que acudieron a la cita, también acudió en apoyo y acompañamiento, una serie de prohombres cuya trayectoria de vida ha estado marcada precisamente por la “defensa” de la democracia, y de los cuales su servidor tiene a bien presentar una breve semblanza.

Enrique Krauze. En las elecciones presidenciales del 2018, este personaje, en uso de esa libertad de expresión que tanto defiende, fungió como cabeza de un proyecto que, a través del uso de las redes sociales, se dedicó por varios meses a difundir mentiras, de esas ahora llamadas Fake news, para atacar al entonces candidato López Obrador.

Esta operación mediática se llevó a cabo entre el 2017 y el 2018, teniendo su ámbito de operación principal en la calle Berlín 245, de la alcaldía Coyoacán -de ahí que se conociera como Operación Berlín- y contó con el soporte económico de varios empresarios conocidos por ser furibundos anti-lopezobradoristas, de entre los que destacaron Francisco Agustín Coppel, del Grupo Coppel, Alejandro Ramírez Magaña, del Grupo Cinépolis, Ricardo Rojo de Expertaria y German Larrea de Grupo México.

A pesar de lo bien orquestada y bien financiada de esta granja de Fake News, sus bulos eran tan fantásticos, como el de que López Obrador era un agente ruso, que el resultado fue contraproducente, y a la postre Andrés Manuelovich obtendría una inobjetable victoria para consternación de estos adalides de la libertad de expresión, Fake News incluidas.

Francisco Labastida Ochoa. Quizás ya pocos lo recuerdan, pero este personaje que hoy marcha con total decisión en defensa de las instituciones democráticas, una vez fue candidato por el PRI a la presidencia de la República, en el año 2000, para mayor precisión. Por aquellas fechas, el otrora partidazo ya venia de bajada, y el país se les estaba deshaciendo entre las manos. l@s mexican@s ya estábamos hart@s de tanta corrupción y abuso, que el cambio de régimen se presentía inevitable.

Fue entonces que la oligarquía gobernante urdió un plan magistral: ¡gatopardo! Cambiar para que todo siga igual. El triunfador de aquella elección resulto ser el tristemente celebre Vicente Fox, y Labastida se hubo de conformar con un pobre segundo lugar.

Hasta hay todo hubiera estado bien, pero al poco tiempo de iniciado el mandato de Fox, se descubrió que un mes antes de la elección, el sindicato petrolero entregó en efectivo a operadores del PRI, la módica suma de 500 millones de pesos.

Desde luego que este dinerillo, nunca fue reportado como gastos de campaña, por lo que, aunque nadie resulto indiciado, fue el PRI, como partido, el que hubo de pagar los platos rotos, pues terminó pagando una multa del doble de lo sustraído, mil millones de pesos.

Es absolutamente ingenuo pensar que Panchito Labastida no sabia de ese dinero mal habido, pero aun concediéndole el beneficio de la duda, no sale mejor parado, pues denota su franca ineptitud. Me lo imagino en la marcha con una pancarta exigiéndole al INE: “¡NO más corrupción! ¡NO más PEMEXGATES!”.

Carlos Alazraki. Este sujeto es uno de los principales y más críticos opositores de nuestro presidente, el señor López, y junto con Krauze, es uno de los personajes que plantea la más férrea y recalcitrante lucha por la defensa de nuestra libertad de expresión. Desde cualquiera de sus tribunas plantea, a voz en cuello, que la mejor manera para luchar contra la dictadura que asola a nuestra a Nación, es …propalar mentiras. Brillante.

Mentiras de todos tamaños y formas, con el único requisito de que sean en contra del presidente y de Morena, desde luego. Por ejemplo, se aventó la puntada de asegurar que todo el público asistente a la inauguración del AIFA eran militares vestido de civil, “TODOS” dijo.

Otro ejemplo lo tenemos cuando entrevistó a otra connotada opositora, Beatriz Pages. La “periodista” aseguro que inmigrantes venezolanos en grandes cantidades estaban entrando al país a través del mencionado aeropuerto, el AIFA, sin ningún control migratorio por parte de las autoridades, “Cierto” corroboro el ínclito Alazraki. Ambos eran sabedores de que lo que decían era mentira, pero precisamente de eso se trata, de correr bulos.

Y el broche de oro lo tenemos en el consejo que esta persona le da a otro impresentable, Roberto Madrazo. Alazraki le dijo a Madrazo, con todo el fervor de su amor por la democracia: “Entre mas mentiras des contra Morena, mejor te va”.

Estos son solo unos cuantos de los personajes que con toda “autoridad moral” van a defender lo que ellos llaman “Nuestra Democracia”, con esos antecedentes me pongo a pensar en el propio Krauze cuando abogaba por una Democracia sin Adjetivos. Con sus acciones, ellos son los que le ponen el adjetivo, y desgraciadamente, no es bueno.

Es cuánto.

José Antonio Blanco Ingeniero Electromecánico. Juarense egresado del ITCJ con estudios de maestría en Ingeniería Administrativa por la misma institución y diplomado en Desarrollo Organizacional por el ITESM. Labora desde 1988 en la industria maquiladora. Militó en el PRD de 1989 al 2001. En la actualidad, un ciudadano comprometido con las causas progresistas de nuestro tiempo, sin militancia activa. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.