Entrega Pérez Cuéllar parque rehabilitado en la colonia El Jarudo

Publicidad - LB2 -

La obra en el parque Sierra Naica fue realizada mediante el Presupuesto Participativo con inversión superior a 5.4 millones de pesos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar entregó a vecinos de la colonia El Jarudo la rehabilitación del parque Sierra Naica, obra ejecutada como parte de los proyectos ganadores del Presupuesto Participativo.

Durante el evento, el alcalde agradeció la participación de los habitantes del sector y los invitó a mantener el trabajo conjunto para conservar en buenas condiciones el espacio recreativo.

- Publicidad - HP1

El director de Obras Públicas, Daniel González García, informó que los trabajos realizados incluyeron pintura en guarniciones y bancas, reparación de juegos existentes e instalación de malla sombra en las canchas.

La rehabilitación también contempló la colocación de un módulo infantil, pasto sintético de colores, mobiliario urbano nuevo y la construcción de una cisterna para el sistema de riego, con una inversión total de 5 millones 453 mil 645 pesos.

Por su parte, el director general de Servicios Públicos, César Tapia, indicó que además se efectuaron labores complementarias de limpieza general y retiro de grafiti en el parque.

Asimismo, se instalaron 17 luminarias LED de 160 watts y se rehabilitaron reflectores en las canchas de usos múltiples para mejorar la iluminación y seguridad del espacio.

Vecinos del sector destacaron el impacto de las mejoras en beneficio de niñas, niños y familias de la colonia, quienes ahora podrán utilizar con mayor seguridad y comodidad las instalaciones rehabilitadas.

La residente Gisela Delgado Ortega agradeció al alcalde y a las autoridades municipales por la intervención realizada en el parque Sierra Naica y señaló que el proyecto permitirá fortalecer la convivencia comunitaria en la zona.

Galería

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.