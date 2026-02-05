Entrega Pérez Cuéllar nuevo domo en la Secundaria Técnica 33 de Pradera Dorada

Publicidad - LB2 -

La obra de infraestructura educativa tuvo una inversión de 2.7 millones de pesos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar entregó de manera oficial un nuevo domo en la Escuela Secundaria Técnica número 33, ubicada en el fraccionamiento Pradera Dorada, como parte de las acciones de mejoramiento de la infraestructura educativa impulsadas por el Gobierno Municipal.

Durante el acto, el alcalde reiteró que invertir en educación es una prioridad, al señalar que contar con instalaciones dignas incentiva a niñas, niños y adolescentes a continuar sus estudios en mejores condiciones. Asimismo, refrendó su compromiso de concluir la construcción de un gimnasio que resultó ganador dentro del esquema de Presupuesto Participativo.

La obra consistió en la construcción de un domo de 20 por 30 metros, con una inversión total de 2 millones 780 mil pesos, lo que permitirá a la comunidad escolar realizar actividades académicas, deportivas y cívicas protegidos del sol y la lluvia.

En representación del alumnado, un estudiante del plantel expresó su agradecimiento por la entrega de la infraestructura, destacando que el nuevo espacio mejora las condiciones para el desarrollo de actividades escolares y refleja el interés de la autoridad municipal por las escuelas públicas de la ciudad.

A la entrega del domo acudieron autoridades educativas, representantes sindicales, directivos del plantel, padres de familia y funcionarios municipales, quienes coincidieron en que este tipo de obras contribuyen al fortalecimiento del entorno escolar y al desarrollo integral del estudiantado.

El Gobierno Municipal reiteró que las inversiones en educación continuarán en distintos planteles de la ciudad, como parte de una política orientada a reducir rezagos, mejorar la infraestructura escolar y fortalecer las oportunidades de las juventudes juarenses.

