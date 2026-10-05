Entrega Municipio más de mil 500 kits escolares a estudiantes juarenses

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Servicios Públicos distribuyó mochilas y loncheras en primarias y preescolares de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal, a través de la Dirección General de Servicios Públicos Municipales y sus dependencias, entregó este lunes mil 509 kits escolares a estudiantes de nivel básico en distintos planteles de Ciudad Juárez.

La entrega forma parte de las acciones municipales para apoyar a la niñez durante el ciclo escolar y contribuir a la economía de las familias juarenses.

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De acuerdo con la dependencia, mil 261 mochilas fueron distribuidas por la Dirección General de Servicios Públicos Municipales entre estudiantes de las escuelas primarias Cuauhtémoc, 5 de Mayo, Servando y Esquivel, así como Belisario Domínguez.

En el caso de la primaria Belisario Domínguez, el apoyo fue entregado tanto a estudiantes del turno matutino como del vespertino.

El director general de Servicios Públicos, César Alberto Tapia Martínez, señaló que el Gobierno Municipal mantiene el compromiso de respaldar a la comunidad escolar mediante programas de apoyo directo y obras en planteles educativos.

El funcionario destacó que, mediante el Presupuesto Participativo y otras acciones municipales, se han intervenido más de 710 escuelas y se han instalado más de 159 domos en beneficio de estudiantes de distintos sectores.

Como parte de la misma jornada, la Dirección de Limpia entregó 91 loncheras a estudiantes de los preescolares Felipe Rafael Muñoz, Frida Kahlo y Jean Piaget.

También el personal del Rastro Municipal se sumó a la distribución de apoyos, con la entrega de 149 loncheras en los jardines de niños Cruz Meraz de Valles y Rosaura Zapata.

El Gobierno Municipal informó que durante la semana continuará acercando estos apoyos directamente a las escuelas, con la participación de distintas direcciones de Servicios Públicos.

La administración municipal señaló que estas acciones buscan acompañar a las familias juarenses y fortalecer las condiciones de niñas y niños que cursan educación básica en la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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