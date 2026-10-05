Retiran 32 toneladas de tiliches en una sola colonia de Juárez

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La Dirección de Limpia informó que es uno de los mayores retiros registrados en un solo punto del programa Punto Limpio.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La participación de vecinos permitió retirar 32 toneladas de tiliches de una sola colonia durante el fin de semana, como parte del programa Punto Limpio a tu Colonia, impulsado por el Gobierno Municipal a través de la Dirección de Limpia.

El titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, informó que el resultado representa uno de los mayores retiros registrados en un solo punto desde el inicio del programa.

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Debido a la alta respuesta ciudadana, la Dirección de Limpia mantendrá atención en la zona durante los próximos tres días, con el propósito de responder a la demanda de disposición de residuos voluminosos.

“Agradecemos a la comunidad, estamos muy contentos porque se logró este retiro de tiliches”.

Solís Kanahan explicó que durante el fin de semana fueron instalados cinco contenedores en distintos sectores de Ciudad Juárez, tres de ellos en las colonias El Mármol, México 68 y Oasis Revolución, como parte del programa Juárez Amanece Limpio.

En esos puntos, la Dirección de Limpia retiró siete contenedores llenos de tiliches, resultado que, de acuerdo con la dependencia, refleja la coordinación entre ciudadanía y Gobierno Municipal.

El funcionario señaló que la colocación de contenedores permite a las familias desechar de manera adecuada muebles, enseres y otros artículos en desuso, evitando que terminen en diques, arroyos, terrenos baldíos o calles.

Además de los tres puntos contemplados, la dependencia colocó un contenedor en Águilas de Zaragoza para continuar con labores de limpieza derivadas de las lluvias recientes, así como otro en el fraccionamiento La Enramada.

Solís Kanahan indicó que el programa continuará de manera permanente, con el compromiso de instalar al menos cuatro contenedores cada fin de semana en diferentes sectores de la ciudad.

La cobertura podrá ampliarse cuando las condiciones lo requieran, especialmente en zonas donde se registre una alta demanda de retiro de tiliches o acumulación de residuos voluminosos.

El director de Limpia hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar con el adecuado funcionamiento de los Puntos Limpios, particularmente cuando los contenedores alcancen su capacidad.

La dependencia mantiene comunicación con vecinos de los sectores atendidos y realiza recorridos de supervisión para detectar cuándo es necesario retirar o sustituir los contenedores.

En casos de alta demanda, como la registrada durante el fin de semana, se movilizan cuadrillas y unidades adicionales para retirar los tiliches colocados dentro o alrededor de los puntos.

Punto Limpio a tu Colonia es un programa permanente del Gobierno Municipal que busca facilitar a las familias la disposición responsable de tiliches y residuos voluminosos mediante la instalación temporal de contenedores en distintos sectores de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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