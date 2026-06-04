Dos años del segundo piso de la 4T

Publicidad - LB2 -

Al igual que miles y miles de chihuahuenses el pasado domingo tuve la oportunidad de estar en ciudad Juárez, en la plaza de la Mexicanidad, mejor conocida como la X, para escuchar el mensaje de nuestra PresidentA Claudia Sheinbaum, lo que ocurrió de forma simultánea en 30 plazas públicas, nos dimos cita más de dos millones de mexicanas y mexicanos para celebrar que, hoy, que escribo estas líneas, pero hace justo dos años, cerca de 36 millones de mexicanas y mexicanos depositamos en las urnas esperanza, confianza y la decisión de seguir avanzando por el camino de la Transformación, iniciada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin duda fue un evento significativo, donde la PresidentA abordó temas muy importantes, sin embargo por el espacio es imposible abordarlos todos en esta ocasión y pues como saben soy economista así que me permitiré resaltar de momento solo algunos datos económicos.

- Publicidad - HP1

Empiezo por lo que tiene que ver con la justicia social, pongo un ejemplo, las y los trabajadores viven, desde el 2019, una primavera laboral. El salario mínimo mensual pasó de 2 mil 650 pesos en 2018 a más de 9 mil 500 pesos en 2026, 154 por ciento más en términos reales. En la frontera norte el salario alcanza 13 mil 226 pesos mensuales. El salario medio alcanzó un máximo histórico de 20 mil 212 pesos mensuales, el más alto de la historia.

Gracias a ello, la pobreza laboral en 2026 se encuentra en su mínimo histórico desde el 2005. Y se aprobó la semana laboral de 40 horas.

El desempleo, de acuerdo con Inegi, se ubica en solo 2.5 por ciento. Estamos entre los primeros tres países con menos desempleo del mundo. Se crearon 669 mil empleos. Y abril de 2026 fue el abril con más alto empleo formal de toda la historia de México.

El peso está fuerte. El tipo de cambio se ubicó en 17.40 pesos por dólar, a diferencia de hace un año, que estaba en 19.65 pesos por dólar, por eso el peso mexicano es la segunda moneda que más se ha apreciado frente al dólar estadounidense de todas las monedas del mundo.

Al cierre de 2026, los Programas de Bienestar llegarán a 42 millones 860 mil 296 derechohabientes, con una inversión histórica de un billón 3 mil millones de pesos. Terminando 2026 habrá 14 millones 100 mil adultos mayores que reciban su pensión. 3 millones de mujeres de 60 a 64 años recibirán su Pensión Mujeres Bienestar, que ya la reciben, pero serán 3 millones al fin de año. 2 millones de personas con discapacidad reciben un apoyo permanente. Medio millón de jóvenes participan en Jóvenes Construyendo el Futuro.

Como ven ha valido la pena el segundo piso de la cuarta Transformación, si, faltan algunas cosas, se esta trabajando para ello, a pesar del complejo escenario internacional, la actitud poco nacionalista de los malquerientes de la 4T que se traduce en una embestida feroz contra nuestra Patria, pero afortunadamente tenemos mucha PresidentA y no tenemos permitido dejarla sola, es por el bien de nuestros hijos y nietos.

Benjamín Carrera Chávez Doctor en Problemas Económicos por Universidad Autónoma Chapingo.

Actualmente Diputado Local por el 5to Distrito de Chihuahua, Profesor-investigador en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la UACJ y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACyT, Nivel 1. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.