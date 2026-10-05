Supera Municipio 120 escuelas beneficiadas con entrega de útiles

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La Dirección de Educación prevé concluir la distribución de mochilas, loncheras y materiales escolares durante octubre.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Educación, continúa con la entrega de útiles escolares en planteles de preescolar, primaria y secundaria de Ciudad Juárez.

El titular de la dependencia, Guillermo Enrique Alvídrez Olivas, informó que hasta el momento se han superado las 120 escuelas beneficiadas con este programa de apoyo a estudiantes.

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El funcionario explicó que, para avanzar con la distribución de los materiales, se incorporaron distintas dependencias municipales, luego de que las lluvias y la suspensión de clases provocaron ajustes temporales en el calendario previsto.

De acuerdo con la Dirección de Educación, la entrega se tiene contemplada para concluir durante los últimos días de octubre, con el objetivo de cubrir los planteles considerados dentro del programa.

Las niñas y niños de preescolar recibirán loncheras con útiles escolares, mientras que estudiantes de primaria y secundaria obtendrán mochilas con materiales acordes a su nivel educativo.

Alvídrez Olivas destacó que estos apoyos representan un respaldo para la economía de las familias juarenses, particularmente en sectores donde la compra de útiles puede significar una carga adicional para los hogares.

El programa forma parte de las acciones que la administración municipal mantiene en materia educativa, con el propósito de apoyar a estudiantes y fortalecer las condiciones en las escuelas de la ciudad.

La entrega de útiles se suma a otros programas municipales dirigidos a planteles educativos, entre ellos trabajos de rehabilitación, entrega de mobiliario y distintos apoyos para alumnas y alumnos de diversos niveles escolares.

Las actividades continuarán durante octubre en las escuelas pendientes, después de que las condiciones climatológicas obligaron a detener temporalmente parte de las entregas programadas.

La Dirección de Educación informó que seguirá trabajando en coordinación con las dependencias que se sumaron a la distribución, con el objetivo de avanzar en la cobertura de las escuelas contempladas para recibir los materiales.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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