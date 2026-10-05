Lleva IMM prevención de violencia sexual a secundaria de Juárez

Publicidad - LB2 -

Estudiantes recibieron información sobre consentimiento, sexting, derechos sexuales y mitos del amor romántico.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Municipal de las Mujeres llevó a cabo una jornada de charlas informativas en la Secundaria Magisterio 8392, con el objetivo de prevenir la violencia sexual y promover relaciones sexoafectivas sanas y libres de violencia.

La actividad fue desarrollada por integrantes del equipo de Prevención del IMM y estuvo dirigida a estudiantes de todos los grupos del plantel, con el propósito de que la información llegue a la mayor parte de la comunidad escolar.

- Publicidad - HP1

De acuerdo con el instituto, la jornada busca que las y los estudiantes identifiquen señales de alerta, conozcan formas de prevenir la violencia sexual y sepan cuáles son las rutas de acción dentro de la escuela.

Durante las charlas se abordaron temas como consentimiento sexual, violencia sexual, sexting, derechos sexuales y reproductivos, seguridad digital y mitos del amor romántico.

El IMM explicó que el consentimiento sexual es un tema fundamental para la prevención de la violencia, debido a que implica un acuerdo consensuado, informado y reversible, con componentes que permiten establecer límites claros y seguros.

Otro de los temas centrales fue la deconstrucción de los mitos del amor romántico, al considerar que algunas creencias idealizadas sobre las relaciones de pareja pueden fomentar dependencia emocional y normalizar expresiones de violencia de género.

Entre esos mitos se mencionaron ideas asociadas a los celos, la entrega total o frases como “el amor todo lo puede”, que pueden influir en la forma en que adolescentes interpretan sus relaciones sexoafectivas.

La directora general del IMM, Elvira Urrutia Castro, señaló que los temas abordados se complementan entre sí y buscan proporcionar herramientas para prevenir e interrumpir situaciones de violencia antes de que escalen.

“Con esta jornada damos a conocer las pautas para identificar señales de riesgo que ayuden a las y los estudiantes a prevenir e interrumpir con la violencia sexual antes de que esta escale”.

Urrutia Castro indicó que también se informa a las y los estudiantes sobre sus derechos sexuales y reproductivos, con la finalidad de proteger su integridad, autonomía y capacidad de tomar decisiones libres e informadas.

El Instituto Municipal de las Mujeres señaló que estas acciones forman parte del trabajo preventivo que realiza en espacios educativos de Ciudad Juárez para promover relaciones basadas en el respeto, la autonomía y la igualdad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.