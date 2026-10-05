Prepara Municipio actividades por el Mes Rosa en Ciudad Juárez

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Habrá Cruzada Rosa, mastografías gratuitas y transporte a centros comunitarios para promover la detección oportuna.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal anunció diversas actividades durante octubre con motivo del Mes Rosa, con el objetivo de promover la prevención, detección oportuna y atención del cáncer de mama en Ciudad Juárez.

María Antonieta Mendoza Mendoza, titular de la Coordinación de Atención Ciudadana, informó que las acciones se desarrollarán con la participación de distintas dependencias municipales y estarán dirigidas a acercar servicios gratuitos a la población.

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La funcionaria dio a conocer que el próximo sábado 24 de octubre se llevará a cabo la Cruzada Rosa en el Centro Comunitario Palo Chino, en un horario de 8:00 de la mañana a 1:30 de la tarde.

“Las diferentes dependencias municipales llevarán sus servicios gratuitos, para estar cerca de las y los ciudadanos como una acción más del programa Atención a Las Causas”.

Mendoza Mendoza señaló que durante todo el año el Gobierno Municipal ofrece mastografías gratuitas, pero durante octubre se reforzarán las actividades de concientización sobre la lucha contra el cáncer de mama.

Para facilitar el acceso a los servicios, el municipio ofrecerá transporte gratuito a mujeres que requieran trasladarse a centros comunitarios con mastógrafos, de acuerdo con la ruta disponible según su ubicación.

La funcionaria explicó que todos los días habrá una camioneta en la Unidad Administrativa Lic. Benito Juárez, a partir de las 8:00 de la mañana, para trasladar a quienes acudan a ese punto hacia el centro comunitario más cercano.

La directora de Salud Municipal, Daphne Santana Fernández, informó que Chihuahua encabeza la tasa de mortalidad por cáncer de mama en el país, por lo que destacó la importancia de reforzar las acciones preventivas y mejorar los tiempos de atención.

En Ciudad Juárez, la funcionaria señaló que la tasa de mortalidad sigue siendo significativa, y precisó que hasta la semana epidemiológica 37 de 2026 se registraron mil 496 casos nuevos en el estado, de los cuales 484 correspondieron a Juárez.

Héctor Lara, coordinador médico de Centros Comunitarios, informó que el municipio cuenta con un programa permanente de mastografías gratuitas y que durante el año pasado se realizaron alrededor de 2 mil 200 estudios.

El funcionario explicó que, cuando se detecta alguna sospecha, las pacientes pueden acceder a ultrasonidos gratuitos en los Centros Comunitarios Puerto La Paz, Kilómetro 27, Olivia Espinoza, Palo Chino y Granjas de Chapultepec.

Lara indicó que el municipio cuenta con cuatro mastógrafos y pidió a las mujeres acudir por los resultados de sus estudios, ya que en algunos casos se requiere seguimiento médico posterior.

Las personas mayores de 40 años pueden solicitar el estudio, mientras que menores de esa edad deberán presentar orden de su ginecólogo. Entre los requisitos se encuentran acudir con baño reciente, sin desodorante, talco ni crema, con ropa de dos piezas.

La directora de Desarrollo Económico, Tania Maldonado Garduño, informó que la información será difundida entre empresas, cámaras y colegios, para que trabajadores y sus familias conozcan los servicios disponibles.

El presidente municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, agradeció a las dependencias involucradas y señaló que durante todo octubre se mantendrá la difusión de información para que más mujeres sepan a dónde acudir.

“Todo el mes se estará haciendo conciencia, informándoles y diciéndoles a dónde pueden acudir”.

El alcalde destacó que los programas municipales de salud se mantienen abiertos durante todo el año y mencionó que, además de los mastógrafos, se cuenta con el programa Médico a tu Puerta para apoyar a personas que requieran atención.

A la conferencia acudieron representantes del DIF Municipal y del Instituto Municipal de las Mujeres, así como funcionarias y funcionarios de las áreas participantes en las actividades del Mes Rosa.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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