Entrega Municipio intervención de urbanismo táctico en el Centro Histórico

Proyecto fortalece movilidad peatonal y contempla inversión de 20 mdp en Plaza de Armas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal, a través de la Coordinación de Resiliencia, entregó un nuevo espacio intervenido con urbanismo táctico en el Centro Histórico, como parte de la estrategia para recuperar y dignificar el primer cuadro de la ciudad.

El alcalde Cruz Pérez Cuéllar encabezó el evento y señaló que la transformación del Centro ha sido un proceso continuo desde la pasada administración, cuando se reordenó a más de 900 vendedores en zonas como la avenida 16 de Septiembre, Velarde y La Paz, donde la movilidad peatonal y vehicular presentaba complicaciones.

Indicó que el Centro representa un reto constante debido al alto flujo de personas y la generación de residuos, pero afirmó que el Municipio mantiene acciones permanentes para su mejora.

El edil informó que para este año se contempla una inversión de 20 millones de pesos para la rehabilitación de la Plaza de Armas, con el objetivo de fortalecer el entorno urbano y la convivencia.

Por su parte, la coordinadora de Resiliencia, Yesenia Hidalgo, explicó que desde 2022 se ha trazado una ruta enfocada en la recuperación de espacios públicos. Detalló que la intervención incluyó cruces peatonales seguros, rehabilitación de líneas viales y mejoras visuales que favorecen la movilidad y la convivencia ciudadana.

El proyecto se desarrolló de manera transversal con diversas dependencias municipales y contó con acompañamiento técnico de Fundación Placemaking México, así como con la colaboración de la iniciativa privada, entre ellas la empresa Comex, que aportó pintura para la intervención.

Las autoridades señalaron que estas acciones buscan consolidar el Centro Histórico como un espacio seguro, accesible y sostenible, promoviendo la apropiación del espacio público por parte de quienes lo transitan diariamente.

