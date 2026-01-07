Entrega Municipio impermeabilizante a familias del poniente de Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Distribuyen 186 paquetes para proteger viviendas ante las inclemencias del clima invernal.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal, a través de la Dirección General de Desarrollo Social, realizó la entrega de 186 paquetes de impermeabilizante a familias del poniente de la ciudad, como parte de los apoyos destinados a mejorar las condiciones de vivienda durante la temporada invernal.

El titular de la dependencia, Hugo Alberto Vallejo Quintana, informó que estas acciones se llevan a cabo por instrucción del alcalde Cruz Pérez Cuéllar y están dirigidas a familias que realizaron su solicitud desde finales del año pasado, atendiendo una de las necesidades más recurrentes durante esta época.

Cada apoyo consiste en un paquete con tres cubetas de impermeabilizante de 19 litros, con una durabilidad de hasta cinco años, además de malla y cepillo, lo que permite a las familias contar con el material completo para acondicionar los techos de sus viviendas.

Vallejo Quintana destacó que la Dirección de Desarrollo Social mantiene trabajo permanente en distintos sectores de la ciudad, priorizando apoyos que impactan directamente en la calidad de vida, particularmente en invierno, cuando las filtraciones y goteras representan un riesgo para la salud y el patrimonio familiar.

En representación de las personas beneficiadas, Soledad Alvarado, vecina de la colonia Azteca, agradeció el respaldo municipal y señaló que este tipo de apoyos alivian de manera significativa la economía de los hogares, al tratarse de insumos que difícilmente pueden adquirirse de manera inmediata.

La dependencia municipal informó que la entrega continuará este jueves con otros 180 paquetes, también destinados a familias del poniente previamente registradas, con lo que se alcanzará un total de 366 paquetes de impermeabilizante distribuidos como parte de este programa de apoyo social.

