Entrega Municipio dos Unidades de Comando Móvil a la SSPM

Ciudad Juárez, Chih .- “Entre más tecnología tenemos, más herramientas le damos a nuestros elementos de Seguridad Pública Municipal para que puedan combatir de mejor manera el crimen; la tecnología sin duda es una aliada en ese sentido y por eso este año hemos invertido bastante y lo seguiremos haciendo”, destacó el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar.

Las unidades cuentan con la más alta tecnología en materia de seguridad, las cuales están equipadas con cámaras de reconocimiento de placas, detección facial, ubicación de personas en la oscuridad en condiciones de vulnerabilidad o por hechos delictivos, comunicación satelital de banda ancha con detección de Tac REPUVE.

Los vehículos además cuentan con un dron profesional que cuenta con autonomía de vuelo y la transferencia de video en tiempo real que incluso podría ofrecer la ubicación de personas y vehículos en áreas de poco acceso.

“La verdad son Centros de Comando Móviles de alta tecnología, es decir tienen cámaras que pueden desplegarse en el momento que se requieran, no es nomas que llegue la unidad a un lugar, si no que llega con tecnología y con cámaras que puedan ver lo que está sucediendo en una situación especial además se puede conectar en el Centro de Respuesta Inmediata y el dron se puede desplegar a una altura tan elevada que no pueda ser visto y estar vigilando la zona”, destacó el edil.

En estos centros de mando se cuenta con una sala de conferencias, un teléfono satelital que permite estar conectado en todo momento con sistema 4G, el cual permite la ubicación y conexión de la unidad en todo momento.

El alcalde señaló que con estas dos unidades continúan con el trabajo que ha priorizado dentro de la administración que ha sido el equipar todas las áreas, para que cada una de las dependencias puedan operar con el equipo necesario y se refleje en la atención a la ciudadanía.

Agregó que para principios del próximo año se tendrán en operación los 250 puntos que albergarán mil cámaras de vigilancia, que se sumarán al equipamiento en materia de seguridad y el cual seguirá siendo una prioridad para el próximo año 2023.

En la entrega de estas unidades se contó con la presencia del Subinspector Víctor Sauceda Morales director Operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal; Jesús Moctezuma Sánchez, coordinador general de policía; coordinador de Seguridad Vial, Cesar Alberto Tapia Martínez; Jesús Manuel Carrasco Chacón, Fiscal De Distrito Zona Norte, así como el General Brigadier Del Estado Mayor Gaudencio Ramos Jiménez, De La Guarnición Militar.

