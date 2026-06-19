Entrega Municipio Distintivo Florece a empresa por acciones contra violencia de género

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INTEVA concluyó un proceso de capacitación enfocado en la prevención y atención de la violencia de género en el entorno laboral.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal, a través del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), otorgó el Distintivo Florece a la empresa INTEVA tras concluir un programa de capacitación orientado a la prevención de la violencia de género en el ámbito laboral.

La iniciativa forma parte de las estrategias impulsadas por el IMM para promover espacios de trabajo más seguros, inclusivos y respetuosos para mujeres y hombres.

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El proceso incluyó tres jornadas intensivas de formación dirigidas al comité de prevención y atención de la violencia de género de la empresa, con el objetivo de fortalecer sus capacidades para identificar, prevenir y atender situaciones de riesgo.

Durante las sesiones se abordaron temas relacionados con roles y estereotipos de género, mitos del amor romántico, acoso y hostigamiento sexual, violencia sexual, violencia laboral y uso responsable de herramientas digitales.

Asimismo, el personal recibió capacitación en análisis y atención de casos de violencia de género, además de herramientas básicas de primeros auxilios psicológicos.

“El objetivo es brindar herramientas a las y los trabajadores para promover ambientes laborales respetuosos”.

Las actividades incluyeron dinámicas grupales y ejercicios de sensibilización para fortalecer la capacidad de respuesta ante posibles situaciones de violencia dentro de los centros de trabajo.

De acuerdo con el Instituto Municipal de las Mujeres, estas acciones contribuyen a generar entornos organizacionales que favorecen la igualdad sustantiva y la prevención de conductas discriminatorias o violentas.

El Distintivo Florece forma parte de los reconocimientos que el Gobierno Municipal entrega a empresas e instituciones que implementan medidas para promover la igualdad y la erradicación de la violencia de género.

Con este tipo de programas, el IMM busca ampliar la participación del sector empresarial en la construcción de espacios laborales libres de violencia y con mayores condiciones de equidad para las personas trabajadoras.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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