    enero 5, 2026 | 17:11
    Entrega J+ últimos premios del sorteo Paga a Tiempo, Gana en Grande

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Dos automóviles Nissan March 2025 fueron otorgados a usuarias cumplidas del servicio de agua potable en Ciudad Juárez.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (J+) entregó los últimos premios del sorteo “Paga a Tiempo, Gana en Grande”, consistentes en dos automóviles Nissan March modelo 2025, como parte de una estrategia para reconocer a las y los usuarios que cumplen puntualmente con el pago de su servicio.

    Las ganadoras fueron Belem Bañuelos García, vecina de la colonia Urbi Quinta Granada, y Elsa Duarte Santos, residente de Riberas del Bravo Etapa 4, quienes acudieron a las oficinas centrales del organismo para recibir las llaves de sus vehículos y retirarse conduciéndolos.

    Bañuelos García compartió que realiza sus pagos de agua de manera puntual desde los primeros días del mes y que no esperaba recibir un premio de esta magnitud como resultado de su constancia.

    “Me siento muy contenta por haber recibido este premio… nunca me había sacado nada y para ser el primer premio fue algo muy grande”.

    De acuerdo con la J+, en total fueron premiados 68 usuarios cumplidos, mediante la entrega de dos automóviles, seis motocicletas, 30 pantallas de 40 pulgadas y 30 teléfonos celulares, como parte de este sorteo autorizado por la Secretaría de Gobernación.

    El director comercial del organismo, Jesús Lazo, informó que gracias a esta iniciativa 79 mil usuarios regularizaron sus cuentas para poder participar, lo que representó un impacto positivo en la cultura del pago y en la operación del sistema.

    Finalmente, la J+ reiteró el llamado a la ciudadanía a mantenerse al corriente en sus pagos, al adelantar que durante 2026 se anunciarán nuevas dinámicas y sorpresas, con el objetivo de seguir incentivando la responsabilidad y fortalecer los servicios de agua potable y saneamiento en la ciudad.

