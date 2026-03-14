Entrega DIF Municipal apoyos para fortalecer el bienestar infantil en Juárez

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El programa amplió su cobertura a 5 mil 500 beneficiarios y ejercerá 35 millones de pesos este año para cuidado y desarrollo integral.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal y el DIF Municipal entregaron apoyos económicos dirigidos a la atención, cuidado y desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, en un acto encabezado por el alcalde Cruz Pérez Cuéllar y la presidenta del DIF, Rubí Enríquez.

Durante la ceremonia, las autoridades municipales señalaron que la política social enfocada en las infancias se ha colocado como una prioridad dentro de la administración local, con el objetivo de ampliar las oportunidades de desarrollo para menores de edad en situación de atención prioritaria.

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Rubí Enríquez dirigió un mensaje a madres y padres de familia, en el que reconoció el esfuerzo cotidiano que realizan para atender a sus hijas e hijos, al tiempo que subrayó la importancia de mantener respaldos institucionales para ese propósito.

“Hoy quiero dirigirme a las madres y padres de familia; entiendo el esfuerzo que día con día realizan y también estar al frente del cuidado de sus hijas e hijos”.

La presidenta del DIF destacó que la cobertura de becas y apoyos creció de manera significativa desde la primera administración municipal de Cruz Pérez Cuéllar, al pasar de 400 niñas, niños y adolescentes beneficiados a 5 mil 500, en una estrategia enfocada en generar entornos dignos, amorosos y respetuosos de sus derechos.

Por su parte, el alcalde informó que el presupuesto asignado a este programa registró un aumento histórico, al pasar de 6 millones de pesos a 35 millones de pesos para su ejercicio durante este año, con lo que se busca fortalecer la atención a la niñez juarense.

“Yo sé lo que es trabajar y estudiar y tener hijos y decir a dónde los voy a llevar; es por eso que a mí me da mucho orgullo entregar estos apoyos a las madres y padres de familia”.

En el evento también participó la delegada de Bienestar en Chihuahua, Mayra Chávez, quien hizo referencia al enfoque social del Gobierno federal en materia de inclusión y acceso a programas, mientras que Aracely Hernández, representante de los centros CAI Zapatitos y Mi Pequeño Sol, expresó un reconocimiento al respaldo institucional otorgado a favor de la niñez en Ciudad Juárez.

A la ceremonia asistieron además Lizbeth de la Rosa, directora de Bienestar Infantil; Claudia Morales, directora de Desarrollo Urbano; Sergio Rodríguez, titular de Protección Civil; Lucía Chavira, directora general del DIF; Sandra García, regidora de la Comisión de la Familia; y Ana Carmen Estrada, síndica municipal.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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