Entrega Desarrollo Social impermeabilizantes y apoyos alimentarios a familias del suroriente

Distribuyen 209 paquetes para vivienda y 600 apoyos alimentarios para enfrentar el invierno y fortalecer la economía familiar.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Desarrollo Social realizó la entrega de impermeabilizantes y apoyos alimentarios a familias del suroriente de la ciudad, como parte de una estrategia para atender necesidades básicas durante la temporada invernal y apoyar la economía de los hogares.

Durante la jornada se distribuyeron 209 paquetes de impermeabilizante y 600 apoyos alimentarios, acciones orientadas a mejorar las condiciones de vivienda y contribuir a la alimentación familiar en una etapa del año que representa mayores presiones económicas.

El titular de la dependencia, Hugo Vallejo Quintana, explicó que los paquetes de impermeabilizante están diseñados para resolver filtraciones y goteras propias del invierno. Cada uno incluye tres cubetas de 19 litros, además de cepillo y malla, lo que permite a las familias aplicar el material de manera adecuada y proteger sus viviendas de la humedad y el frío.

En materia alimentaria, detalló que los apoyos entregados representan un respaldo directo a la economía doméstica, al tratarse de insumos que rinden para varias comidas y ayudan a aliviar el gasto familiar en el arranque del año.

Vallejo Quintana señaló que estas acciones se realizan por instrucción del presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, con el objetivo de mantener presencia constante en las colonias y priorizar la atención a los sectores con mayores necesidades, especialmente cuando las condiciones climáticas agravan las carencias.

Las entregas se llevaron a cabo en diversas colonias del suroriente, principalmente en zonas cercanas a la avenida de Las Torres, así como en Hacienda Universidad y Praderas del Sol, entre otros puntos.

El Gobierno Municipal informó que este trabajo es permanente y forma parte de una estrategia integral para reducir rezagos sociales y fortalecer el bienestar de las familias juarenses, con apoyos de impacto directo en su calidad de vida.

