Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
    Publicidad - LB1B -
    enero 22, 2026 | 16:30
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Entrega Desarrollo Social impermeabilizantes y apoyos alimentarios a familias del suroriente

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    Distribuyen 209 paquetes para vivienda y 600 apoyos alimentarios para enfrentar el invierno y fortalecer la economía familiar.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Desarrollo Social realizó la entrega de impermeabilizantes y apoyos alimentarios a familias del suroriente de la ciudad, como parte de una estrategia para atender necesidades básicas durante la temporada invernal y apoyar la economía de los hogares.

    Durante la jornada se distribuyeron 209 paquetes de impermeabilizante y 600 apoyos alimentarios, acciones orientadas a mejorar las condiciones de vivienda y contribuir a la alimentación familiar en una etapa del año que representa mayores presiones económicas.

    - Publicidad - HP1

    El titular de la dependencia, Hugo Vallejo Quintana, explicó que los paquetes de impermeabilizante están diseñados para resolver filtraciones y goteras propias del invierno. Cada uno incluye tres cubetas de 19 litros, además de cepillo y malla, lo que permite a las familias aplicar el material de manera adecuada y proteger sus viviendas de la humedad y el frío.

    En materia alimentaria, detalló que los apoyos entregados representan un respaldo directo a la economía doméstica, al tratarse de insumos que rinden para varias comidas y ayudan a aliviar el gasto familiar en el arranque del año.

    Vallejo Quintana señaló que estas acciones se realizan por instrucción del presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, con el objetivo de mantener presencia constante en las colonias y priorizar la atención a los sectores con mayores necesidades, especialmente cuando las condiciones climáticas agravan las carencias.

    Las entregas se llevaron a cabo en diversas colonias del suroriente, principalmente en zonas cercanas a la avenida de Las Torres, así como en Hacienda Universidad y Praderas del Sol, entre otros puntos.

    El Gobierno Municipal informó que este trabajo es permanente y forma parte de una estrategia integral para reducir rezagos sociales y fortalecer el bienestar de las familias juarenses, con apoyos de impacto directo en su calidad de vida.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN INVESTIGA

    ADN Investiga

    La frontera que se respira: El aire que enferma a la ciudad (parte 1)

    Contaminación persistente en Ciudad Juárez genera alerta por impacto en la salud pública Ciudad Juárez,...
    REPORTAJE ESPECIAL
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    ALERTA AMARILLA por bajas temperaturas esta noche

    Se pronostica máxima en 13 grados y mínima de 1 grado bajo cero para este viernes en Ciudad Juárez
    Juárez / El Paso

    Toma protesta Ricardo Realivazquez como secretario de Seguridad Pública Municipal

    Ciudad Juárez, Chih. - Durante la Sesión número 2 Extraordinaria de Cabildo, celebrada el...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.