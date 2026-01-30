Entrega Desarrollo Social apoyos alimenticios a familias del oriente de Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Benefician a 800 hogares en colonias con mayor vulnerabilidad económica durante la cuesta de enero.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Desarrollo Social del Gobierno Municipal entregó 800 apoyos alimenticios a familias que habitan en colonias del oriente de la ciudad, como parte de las acciones enfocadas a respaldar a sectores que enfrentan mayores dificultades económicas al inicio del año.

De acuerdo con la dependencia, la distribución de despensas se realizó en diversos puntos de la zona oriente, con prioridad para personas adultas mayores, personas con discapacidad, madres solteras y grupos originarios, considerados entre los sectores con mayor grado de vulnerabilidad social.

El titular de Desarrollo Social, Hugo Vallejo Quintana, explicó que estas entregas forman parte de una estrategia permanente de atención directa, diseñada para llegar a los hogares que más lo necesitan, particularmente durante la llamada cuesta de enero, cuando los gastos familiares suelen incrementarse.

“Es un trabajo que venimos realizando de manera constante en distintos puntos de la ciudad, siempre con un enfoque humano y cercano a la gente”, señaló el funcionario.

Vallejo Quintana destacó que los apoyos alimenticios representan un alivio inmediato para la economía familiar, al tiempo que reflejan el compromiso del Gobierno Municipal de atender necesidades básicas desde el territorio, mediante un contacto directo con las comunidades.

Asimismo, anunció que a partir del mes de marzo se pondrá en marcha el programa “Cruzada por tu familia”, a través del cual se contempla la entrega de más de 11 mil apoyos alimenticios, con el objetivo de reforzar las políticas de asistencia social a lo largo del año.

Estas acciones se desarrollan por instrucción del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, quien ha reiterado la necesidad de mantener una política pública orientada a la justicia social y al bienestar de las familias juarenses, especialmente en zonas con rezago económico.

Con este tipo de apoyos, la Dirección General de Desarrollo Social busca fortalecer el tejido social y brindar un respaldo tangible a los hogares que enfrentan condiciones adversas, como parte de la estrategia municipal de atención social.

