Encabeza Cruz Pérez Cuéllar Cruzada por Juárez en la colonia División del Norte

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La estrategia federal y municipal busca intervenir colonias prioritarias y fortalecer el tejido social.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar encabezó la jornada Cruzada por Juárez, Atención a las Causas, Ciudad Juárez por la Paz en la colonia División del Norte, con sede en la Escuela Primaria Federal Tierra y Libertad.

Durante el evento, el alcalde destacó la coordinación entre el Gobierno Municipal y el Gobierno de México para intervenir colonias prioritarias mediante acciones enfocadas en la recuperación de espacios públicos y la atención directa a las necesidades de la población.

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El edil señaló que estas jornadas forman parte de un trabajo iniciado desde el año pasado, en el que brigadas institucionales realizaron recorridos casa por casa para identificar problemáticas y promover la organización comunitaria.

“Sigamos trabajando en equipo para servir a las y los juarenses”.

En su participación, la coordinadora de Estrategia y Análisis para la Prevención Social del Delito, Arely Zarai Rojas Rivera, explicó que esta estrategia se integra al eje Atención a las Causas de la política nacional de seguridad, con intervención directa en territorios considerados prioritarios.

Indicó que en Ciudad Juárez se han conformado más de 43 comités de paz, como parte del esfuerzo para fortalecer la participación ciudadana y generar entornos más seguros en distintas colonias.

Asimismo, destacó que el programa contempla acciones específicas dirigidas a niñas, niños y jóvenes, incluyendo proyectos de infraestructura como escuelas, parques y canchas deportivas.

“Se busca intervenir colonias para convertirlas en territorios de paz”.

Durante la jornada también se llevó a cabo la toma de protesta de los comités de paz del sector, encabezada por la síndica municipal, Ana Carmen Estrada, consolidando la organización vecinal como parte del modelo de intervención.

Las autoridades señalaron que estas cruzadas forman parte de una estrategia integral para reconstruir el tejido social, prevenir la violencia y acercar servicios gubernamentales directamente a las comunidades.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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