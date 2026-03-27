Emite Protección Civil alerta por fuertes vientos en Ciudad Juárez

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Rachas de hasta 60 km/h y posible polvo en el ambiente afectarán este viernes.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil emitió una alerta preventiva por fuertes vientos para este viernes 27 de marzo, debido a ráfagas que podrían alcanzar hasta los 60 kilómetros por hora en distintos puntos de la ciudad.

De acuerdo con el pronóstico, las condiciones se mantendrán a lo largo del día con velocidades de entre 29 y 60 km/h, lo que podría generar tolvaneras y presencia de polvo suspendido en el ambiente.

Las autoridades advirtieron sobre posibles afectaciones en la visibilidad por polvo y viento.

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En cuanto a la temperatura, se espera una máxima de 24 grados centígrados con cielo mayormente soleado, mientras que la probabilidad de lluvia se mantiene mínima, entre 0 y 2 por ciento.

Para la noche, se prevé un descenso en la temperatura con mínima de 7 grados centígrados, además de la persistencia de ráfagas de viento de hasta 60 km/h y cielo mayormente despejado.

Protección Civil advirtió que las temperaturas podrían descender por debajo de los 7 grados durante la madrugada, por lo que recomendó tomar precauciones, especialmente en grupos vulnerables.

En el pronóstico extendido, para el sábado se anticipan condiciones de viento moderado con rachas de entre 26 y 35 km/h y temperaturas entre 14 y 23 grados centígrados.

Para el domingo, se espera un incremento en la temperatura con máxima de 30 grados y mínima de 16, además de cielo parcialmente soleado y ligera probabilidad de lluvia.

Protección Civil exhortó a la población a mantenerse informada y extremar precauciones ante la presencia de viento.

Las autoridades reiteraron el llamado a evitar riesgos por objetos que puedan desprenderse y a conducir con precaución ante posibles tolvaneras en la ciudad.

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