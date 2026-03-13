Elaboran “balón por la paz” en Centro Comunitario Granjas de Chapultepec

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Niñas, niños y jóvenes participaron en una actividad para promover valores y convivencia comunitaria.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Como parte de la estrategia nacional “Atención a las Causas, Juárez por la Paz”, la Secretaría de Gobernación en coordinación con el Gobierno Municipal realizó la actividad “Balón por la Paz” en el Centro Comunitario Granjas de Chapultepec, donde participaron niñas, niños, jóvenes y personas de distintas edades.

Durante la jornada, los asistentes escribieron mensajes positivos en un balón, con el objetivo de promover valores, fortalecer la convivencia y fomentar una cultura de paz dentro de la comunidad.

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Entre las frases colocadas por los participantes destacaron “No hay camino para la paz, la paz es el camino”, “El derecho ajeno es la paz”, “Siembra amor y recogerás paz” y “La paz comienza con una sonrisa”, entre otros mensajes orientados a reforzar la convivencia pacífica.

El director general de Centros Comunitarios, Luis Fernando Rodríguez Giner, señaló que estas actividades forman parte de las acciones impulsadas por el alcalde Cruz Pérez Cuéllar dentro de la estrategia federal promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, enfocada en fortalecer el tejido social y atender las causas que generan violencia.

El funcionario destacó que los Centros Comunitarios se mantienen como espacios clave para el desarrollo de actividades que promueven la participación ciudadana, especialmente en sectores donde es necesario fortalecer la integración familiar y comunitaria.

Rodríguez Giner explicó que el programa ha tomado relevancia en distintas colonias de la ciudad, particularmente en aquellas donde la dependencia tiene mayor presencia, a través de talleres, actividades culturales y recreativas orientadas a generar entornos más seguros y solidarios.

Por su parte, Alejandro Loaeza, secretario técnico de la Secretaría de Gobernación, señaló que la estrategia prioriza el trabajo con la juventud, mediante el diálogo y la creación de espacios que permitan escuchar sus necesidades y brindar herramientas para su desarrollo.

El funcionario agregó que este tipo de dinámicas busca generar reflexión entre los participantes sobre la importancia del respeto, la solidaridad y la paz en la vida cotidiana, como parte de la construcción de comunidades más unidas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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