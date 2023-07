¡Histórico! Gana México oro en beisbol en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023

Publicidad - LB2 -

México se proclama campeón de béisbol en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 sin jugar la final debido a la lluvia. Conoce todos los detalles de esta victoria histórica para el equipo tricolor.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Alexis González) – En un desenlace inusual y sorprendente, México se coronó campeón de béisbol en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023 sin siquiera pisar el terreno de juego. Debido a las condiciones climáticas adversas, la final contra Cuba fue cancelada, y según el reglamento de la Confederación Mundial de Beisbol y Softbol, México se proclamó vencedor.

La espera se prolongó por horas mientras la lluvia no cesaba y el estadio estaba cubierto por una lona. Finalmente, a través de los altavoces se anunció que el partido no podría disputarse debido a las malas condiciones del terreno. El anuncio sorpresa llegó poco después, declarando a México campeón de forma automática.

Según los artículos C 11 y C 12 del reglamento, si la final no se puede jugar debido a la lluvia, el campeón se determina por el mayor número de victorias durante la ronda de todos contra todos. En esta ronda, México acumuló un récord de 5-1, mientras que Cuba finalizó con 4-2, asegurando así el título para el equipo tricolor.

La noticia desató el júbilo entre los aficionados mexicanos presentes en el estadio. La victoria en la ronda previa y la posibilidad de enfrentarse a Cuba en la final habían generado grandes expectativas. El equipo dirigido por Enrique «Che» Reyes mostró un rendimiento destacado durante los juegos de apertura, lo que les permitió llegar a la final invictos.

Aunque la lluvia impidió el enfrentamiento directo, México demostró su superioridad en el torneo al mantenerse invicto durante 22 entradas consecutivas y derrotar a Venezuela por nocaut. Fernando Villegas, de los Saraperos de Saltillo, se destacó como la figura principal del equipo, logrando la triple corona de bateo con un promedio de .611, cuatro cuadrangulares y 13 carreras remolcadas.

A pesar de la controversia generada por la forma en que se definió el campeonato, los jugadores mexicanos se mostraron satisfechos con el resultado. Norberto Obeso, jugador de Leones de Yucatán, destacó que el reglamento establecía claramente las reglas desde el inicio del torneo y que había que ganar a como diera lugar.

La cancelación del partido por la medalla de oro y la proclamación automática de México como campeón sin duda será recordada como un hecho histórico en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023. Aunque no hubo acción en el diamante, la novena tricolor demostró su dominio en el torneo y se llevó a casa la medalla de oro.

Estamos muy orgullosos #MéxicoDeMiSangre eres de ORO https://t.co/4YYtsIPV85 — Liga Mexicana de Beisbol (@LigaMexBeis) July 2, 2023