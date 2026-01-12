Dona Club Sertoma Chamizal insumos a Centros Comunitarios para apoyar a población vulnerable

Publicidad - LB2 -

Los apoyos serán distribuidos en albergues y espacios comunitarios durante la temporada invernal.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Integrantes del Club Sertoma Chamizal realizaron la donación de insumos a la Dirección General de Centros Comunitarios, con el objetivo de apoyar a personas en situación vulnerable durante la presente temporada invernal.

La entrega consistió en 50 bolsas de 20 kilogramos cada una, que contienen sábanas, cobijas, almohadas, toallas y ropa, artículos que serán canalizados principalmente a albergues operados por Protección Civil, así como a distintos espacios administrados por Centros Comunitarios.

- Publicidad - HP1

El director general de Centros Comunitarios, Luis Fernando Rodríguez Giner, destacó que este apoyo tendrá un impacto directo en personas que enfrentan las inclemencias del clima, al tiempo que recordó que actualmente el municipio cuenta con 41 Centros Comunitarios enfocados en la atención de los sectores con mayor vulnerabilidad social.

El funcionario reconoció la labor altruista del Club Sertoma Chamizal y subrayó que estas acciones se alinean con la instrucción del presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, de priorizar la atención a quienes más lo necesitan, especialmente durante la temporada invernal.

Asimismo, señaló que la colaboración con organizaciones civiles comprometidas con la comunidad fortalece el trabajo del Gobierno Municipal y amplía el alcance de los programas de apoyo social.

Por parte del Club Sertoma Chamizal, Antonio Gómez, director de proyectos, explicó que el organismo, fundado en 1977, inició este tipo de donaciones desde noviembre del año pasado, gracias a las aportaciones de sus socios, donativos y patrocinios, que han sido canalizados a diversas asociaciones civiles de la ciudad.

En la entrega simbólica participaron Ricardo Gallegos, presidente del club; Sergio Sierra, ex presidente; Antonio Gómez, director de proyectos; y Manuel Sánchez, socio del Club Sertoma Chamizal.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.