Deteriora incendio en recicladora la calidad del aire en Ciudad Juárez

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Ecología reporta niveles peligrosos de partículas PM10 en la zona del siniestro y recomienda evitar actividades al aire libre.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – La calidad del aire en Ciudad Juárez continúa afectada por el incendio registrado en una recicladora ubicada en el kilómetro 26 de la carretera a Casas Grandes, donde las concentraciones de partículas PM10 superan los 400 puntos en las inmediaciones del siniestro.

El director de Ecología del Municipio, César Díaz, informó que los niveles más elevados de contaminación se concentran en el área cercana al incendio, mientras que la nube de humo y partículas ha sido desplazada hacia el oeste, noroeste y posteriormente al norte de la ciudad por efecto del viento.

“Las ráfagas favorecerán la limpieza tanto de las partículas finas como de las pesadas generadas por la combustión del material que se consumió durante el incendio”, explicó el funcionario.

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De acuerdo con las mediciones oficiales, la calidad del aire oscila entre regular y mala en gran parte de la ciudad, mientras que en el perímetro del incendio las condiciones son consideradas extremadamente malas y peligrosas para la salud.

La Dirección de Ecología recordó que un índice de calidad del aire de 0 a 50 puntos se considera bueno; de 51 a 100, moderado; de 101 a 150, insalubre; de 151 a 200, malo; de 201 a 300, muy malo, y por encima de los 300 puntos, peligroso.

El funcionario indicó que el incremento en la velocidad del viento contribuirá a dispersar los contaminantes, aunque de manera inicial podría provocar una mayor presencia de humo en distintos sectores de la ciudad.

Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y evitar actividades al aire libre, especialmente en las zonas más cercanas al incendio y en aquellas donde se registra una mayor concentración de partículas contaminantes.