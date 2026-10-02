Detectan toma clandestina de agua en granja presuntamente propiedad de empresario en Valle de Juárez

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Personal encargado de la revisión suspendió el suministro y anticipó denuncias por la conexión irregular y un presunto intento de intimidación.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Personal encargado de revisar y suspender conexiones irregulares de agua potable detectó una presunta toma clandestina en una granja ubicada en el Valle de Juárez, presuntamente propiedad del empresario Jorge Bermúdez, donde se procedió al corte del suministro.

Durante la intervención, trabajadores relacionados con la propiedad se presentaron en el lugar mientras el personal responsable realizaba la inspección y las maniobras para cancelar la conexión.

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De acuerdo con la información proporcionada, al sitio también arribaron elementos del Ejército, cuya presencia coincidió con una solicitud para que el personal encargado de la suspensión permitiera una consideración o “cortesía” y evitara efectuar el corte.

A pesar de esa situación, los trabajadores responsables de la inspección continuaron con el procedimiento y suspendieron el suministro de agua potable en la propiedad.

La información disponible señala que el área encargada del operativo contempla presentar las denuncias correspondientes por la presunta extracción irregular del recurso y por los hechos ocurridos durante la intervención del personal.

También, se informó, que se analiza proceder legalmente por un posible intento de intimidación contra quienes efectuaban la revisión y el corte, aunque hasta el momento no se han proporcionado mayores detalles sobre las circunstancias de la presencia militar ni sobre quién habría solicitado su intervención.

La propiedad se encuentra en el Valle de Juárez y, según la información disponible, funciona como una granja con maquinaria, animales y trabajadores, aunque deberá confirmarse formalmente la titularidad del inmueble.

Hasta ahora no se ha proporcionado documentación sobre el volumen de agua presuntamente extraído, el tiempo que habría operado la conexión irregular o el monto económico relacionado con el consumo.

Tampoco se cuenta en la información proporcionada con una postura de Jorge Bermúdez, del personal señalado o de la autoridad militar sobre lo ocurrido durante la inspección.

Las eventuales responsabilidades deberán determinarse a partir de las denuncias y actuaciones de las autoridades competentes, mientras el señalamiento inicial se mantiene como una presunta conexión clandestina detectada durante una revisión del servicio.